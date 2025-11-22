  • Home>
International Destination: भूटान से नेपाल तक 50,000 में घूम आएं ये शानदार इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, देखें कितना आएगा खर्च

Cheap International Destinations For Indians: अगर आप इस हॉलिडे सीज़न में कम बजट में इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं. तो आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है. कई देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा दी गई है. 


By: Shivi Bajpai | Published: November 22, 2025 11:16:24 AM IST

travelling - Photo Gallery
1/7

इंटरनेशनल डेस्टिनेशन

अगर आप भी हॉलिडे सीजन में कम बजट में इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भारतीयों के लिए कुछ जगह हैं जहां पर आप आसानी से बिना वीजा के जा सकते हैं और कम पैसे में इन जगहों पर घूमा जा सकता है.

nepal - Photo Gallery
2/7

नेपाल

नेपाल भारत के नजदीक है और संस्कृति व जियोग्राफिकली भी काफी कनेक्टेड है. यहां रोड से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां पर 1500-3000 रुपये में इस खूबसूरत देश में घूमा जा सकता है.

srilanka - Photo Gallery
3/7

श्रीलंका

श्रीलंका भी घर के पास का परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां की कोस्लाइन बेहद खूबसूरत है. जबकि सेंट्रल हाईलैंड्स भी ट्रैवलर्स को पसंद आ जाते हैं. यहां पर रोजाना का खर्च 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में आता है.

myanmar - Photo Gallery
4/7

म्यांमार

यहां का अनुभव बिल्कुल यूनिक है. यहां की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. यहां पर 2,500 से 4,000 रुपये में आप घूम सकते हैं.

thailand - Photo Gallery
5/7

थाईलैंड

थाईलैंड भारतीयों का हमेशा से पंसदीदा डेस्टिनेशन रहा है. यहां का राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट 20,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा. कम खर्च और बढ़िया रेट में आप यहां पर ट्रैवल कर सकते हैं.

veitnam - Photo Gallery
6/7

वियतनाम

वियतनाम भी भारतीयों के लिए एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है. रोजाना यहां पर आप 4,200 रुपये में घूम सकते हैं. यह जगह खूबसूरत और किफायती भी है.

bhutan - Photo Gallery
7/7

भूटान

हिमालय के पूर्वी हिस्से में बसा भूटान न सिर्फ अपनी प्रकृति और एनवायरमेंट के लिए फेमस है. यहां पर रोजाना का खर्च 4,500 रुपये आता है. आपको हिमालय के शानदार के नज़ारे और नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आप यहां पर घूमने जा सकते हैं.

