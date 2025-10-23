  • Home>
Top lehenga trends 2025: क्या आप भी बनाना चाहती हैं किसी को अपना दीवाना ? ट्राय करें ये ग्लैमरस लहंगा लुक

शादी का सीजन हो और आप चाहती हैं हर फंक्शन में खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना? सही लहंगा आपके लुक को चार चाँद लगा सकता है. डिजाइनर लहंगे न सिर्फ ग्लैमरस होते हैं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और फैशन सेंस को भी बेस्ट तरीके से दिखाते.

By: Komal Singh | Published: October 23, 2025 8:47:58 AM IST

1/9

सिल्क लहंगा

सिल्क का लहंगा शादी के हर फंक्शन के लिए परफेक्ट है. इसका शाइन और फॉल शरीर को खूबसूरत दिखाता है. हल्का सिल्वर या गोल्ड एक्सेंट इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं.

2/9

फ्लोरल प्रिंट लहंगा

फूलों वाले प्रिंट वाले लहंगे शादी और मेहंदी फंक्शन के लिए शानदार होते हैं. यह पहनने में हल्का और स्टाइलिश लगता है. किसी भी मौसम में फ्लोरल लहंगा आपकी खूबसूरती बढ़ा देता है.

3/9

एम्ब्रॉइडरी लहंगा

हैंड एम्ब्रॉइडरी वाले लहंगे हमेशा क्लासी और फैशनेबल दिखते हैं. शादी के फंक्शन में पहनें तो यह लहंगा आपकी पर्सनैलिटी को ग्लैमरस बना देता है. डिजाइन और कलर आपके लुक को परफेक्ट करता है.

4/9

पेस्टल शेड लहंगा

पेस्टल रंगों के लहंगे हर उम्र की महिलाओं पर बेहद सुंदर दिखते हैं. शादी और सगाई फंक्शन में यह हल्का, सोबर और खूबसूरत लुक देता है. पेस्टल लहंगा पहनें और ग्लैमरस लुक पाएं.

5/9

हेवी वर्क लहंगा

अगर आप मेहमानों की नजरों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो हेवी वर्क लहंगा परफेक्ट है. इसमें जरी, सीक्विन या पत्थर का काम इसे शानदार बनाता है. यह लहंगा शादी और रिसेप्शन के लिए बेहतरीन है.

6/9

ब्राइडल रेड लहंगा

शादी की रंगत बढ़ाने के लिए रेड ब्राइडल लहंगा सबसे क्लासिक है. यह भारतीय ट्रेडिशन को खूबसूरती से दर्शाता है. गोल्ड या सिल्वर एक्सेंटेड रेड लहंगा आपकी खूबसूरती को चार गुना बढ़ा देता है.

7/9

फ्लोइंग लहंगा

हल्के और फ्लोइंग फैब्रिक वाले लहंगे हर शादी के फंक्शन में आरामदायक और स्टाइलिश दिखते हैं. यह आपकी हर मूवमेंट में खूबसूरती और ग्रेस बढ़ाते हैं. यह हर बॉडी टाइप पर परफेक्ट लुक देता है.

8/9

कस्टमाइज्ड डिजाइनर लहंगा

अपनी पसंद और शरीर के हिसाब से कस्टम लहंगा बनवाना भी एक अच्छा विकल्प है. इससे लहंगा बिल्कुल फिट होता है और आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार स्टाइलिश लुक मिलता है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

