  • Home>
  • Gallery»
  • रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां

रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां

सुबह प्राणायाम करने से आपके शरीर और दिमाग को बहुत फायदा होता है और आप बीमारीयों से जल्दी ठीक हो पाते हैं।प्राणायाम एक आसान तरीका है जिससे आप खुद को स्वस्थ और ताजगी से भर सकते हैं। जानिए क्यों सुबह प्राणायाम करना जरूरी है। 

By: Komal Kumari Last Updated: September 5, 2025 16:14:33 IST
Follow us on
Google News
Increase your energy by doing pranayama - Photo Gallery
1/6

प्राणायाम करके ऊर्जा बढ़ाए

सुबह प्राणायाम करने से शरीर में नई ऊर्जा का जरीया होता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं,तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे थकान कम होती है और आप दिनभर एक्टिव महसूस करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से शरीर को जागृत करता है।

Calming the Mind - Photo Gallery
2/6

दिमाग शांत करना

प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। यह दिमाग को रिलैक्स करता है और बेवजह की चिंता या बेचैनी को दूर करता है ।

increasing capacity - Photo Gallery
3/6

क्षमता को बढ़ाना

अगर आपका ध्यान जल्दी भटकता है , तो प्राणायाम इसमें काफी मददगार हो सकता है।यह दिमाग को स्थित करता है और सोचने की क्षमता तो बढ़ाता है।

Boosting immunity - Photo Gallery
4/6

इम्यूनिटी बढ़ाना

प्राणायाम शरीर की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जब भी आप गहरी साँसें लेते हैं,तो शरीर में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचती है और विषैले तत्व बाहर निकलते हैं।

For peace of mind - Photo Gallery
5/6

मन की शांती के लिए

आज की तेज जिंदगी में मन को शांत और स्थिर रखना बहुत जरूरी है।प्राणायाम इस काम को बहुत आसानी से कर सकता है। यह आपको अंदर से शांत करता है,जिससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और उलझनें कम होत हैं ।

Increase breathing capacity - Photo Gallery
6/6

सांस लेने की क्षमता बढ़ाए

प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है । यह साँस लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है।जिससे अस्थमा या सांस से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है।

रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां - Photo Gallery
रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां - Photo Gallery
रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां - Photo Gallery
रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?