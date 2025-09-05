रोजाना योग से 50 की उम्र में दिखें 30 साल के जैसे जवां

प्राणायाम करके ऊर्जा बढ़ाए

सुबह प्राणायाम करने से शरीर में नई ऊर्जा का जरीया होता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं,तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे थकान कम होती है और आप दिनभर एक्टिव महसूस करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से शरीर को जागृत करता है।