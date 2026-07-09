जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा

World longest train journey: अगर आपको लगता है कि लंबी ट्रेन यात्रा थका देने वाली होती है, तो दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. रूस की ट्रांस-साइबेरियन रेलवे केवल एक ट्रेन रूट नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर में फैला एक ऐसा रोमांचक सफर है जो यात्रियों को यूरोप से एशिया तक बिना ट्रेन बदले पहुंचा देता है. करीब 9,289 किलोमीटर लंबे इस रूट पर यात्रा करते हुए लोग 6 से 7 दिन तक लगातार ट्रेन में रहते हैं और रास्ते में बदलते मौसम, टाइम जोन, जंगल, पहाड़, नदियां और झीलों के अद्भुत नजारे देखते हैं.