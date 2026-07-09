  • Home>
  • Gallery»
  • जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा

जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा

World longest train journey: अगर आपको लगता है कि लंबी ट्रेन यात्रा थका देने वाली होती है, तो दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. रूस की ट्रांस-साइबेरियन रेलवे केवल एक ट्रेन रूट नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर में फैला एक ऐसा रोमांचक सफर है जो यात्रियों को यूरोप से एशिया तक बिना ट्रेन बदले पहुंचा देता है. करीब 9,289 किलोमीटर लंबे इस रूट पर यात्रा करते हुए लोग 6 से 7 दिन तक लगातार ट्रेन में रहते हैं और रास्ते में बदलते मौसम, टाइम जोन, जंगल, पहाड़, नदियां और झीलों के अद्भुत नजारे देखते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 9, 2026 6:46:48 PM IST

Follow us on
Google News
जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
1/8

दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा का रोमांच

अगर 10-12 घंटे की ट्रेन यात्रा आपको लंबी लगती है, तो रूस की ट्रांस-साइबेरियन रेलवे के बारे में जानना जरूरी है. यह दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्राओं में शामिल है, जहां यात्री लगातार 6 से 7 दिन तक ट्रेन में रहते हैं. यह सफर केवल दूरी का नहीं बल्कि रोमांच, संस्कृति और प्रकृति का भी अनोखा अनुभव है.

You Might Be Interested In
जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
2/8

9,289 किलोमीटर लंबा है यह रेल मार्ग

ट्रांस-साइबेरियन रेलवे रूस की राजधानी मॉस्को से शुरू होकर सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक तक जाती है. यह रेल मार्ग करीब 9,289 किलोमीटर लंबा है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे सिंगल रेलवे नेटवर्क में शामिल करता है. इतनी दूरी तय करने में ट्रेन को लगभग एक सप्ताह का समय लगता है.

जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
3/8

एक सफर में पार होते हैं 8 टाइम जोन

रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहां कुल 11 टाइम जोन हैं. ट्रांस-साइबेरियन रेलवे अपनी यात्रा के दौरान 8 अलग-अलग टाइम जोन पार करती है. इसका मतलब है कि सफर के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लगातार बदलता रहता है, जो यात्रियों के लिए एक अनोखा अनुभव बन जाता है.

You Might Be Interested In
जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
4/8

80 से ज्यादा शहरों और कस्बों से गुजरती है ट्रेन

यह ट्रेन केवल दो शहरों को नहीं जोड़ती बल्कि रास्ते में 80 से अधिक छोटे-बड़े शहरों और कस्बों से होकर गुजरती है. हर स्टेशन पर रूस की अलग संस्कृति, खानपान और जीवनशैली की झलक देखने को मिलती है.

जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
5/8

20 साल की मेहनत से बना इंजीनियरिंग का अजूबा

ट्रांस-साइबेरियन रेलवे का निर्माण 1891 में शुरू हुआ था. हजारों मजदूरों ने बर्फीले जंगलों, पहाड़ों और कठिन इलाकों में काम करते हुए इसे तैयार किया. करीब 25 वर्षों की मेहनत के बाद 1916 में यह रेल लाइन पूरी तरह बनकर तैयार हुई. इसे दुनिया के महान इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाता है.

जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
6/8

यूरोप से एशिया तक बिना ट्रेन बदले पहुंचाती है

इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि यात्री बिना ट्रेन बदले यूरोप से एशिया महाद्वीप तक पहुंच जाते हैं. रास्ते में ट्रेन यूराल पर्वतों को पार करती है, जिन्हें दोनों महाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा माना जाता है. यह अनुभव दुनिया में बहुत कम रेल यात्राएं दे पाती हैं.

जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
7/8

बैकाल झील का नजारा बना देता है सफर यादगार

ट्रांस-साइबेरियन रेलवे का सबसे खूबसूरत हिस्सा बैकाल झील के आसपास का क्षेत्र माना जाता है. यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल यह झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है. ट्रेन की खिड़की से दिखने वाले इसके नजारे यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं.

You Might Be Interested In
जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
8/8

समोवार की परंपरा बनाती है सफर को खास

इस ट्रेन की पहचान केवल इसकी लंबाई नहीं, बल्कि इसकी परंपराएं भी हैं. हर बोगी में एक 'समोवार' रखा जाता है, जो गर्म पानी का बड़ा बॉयलर होता है. यात्री पूरे सफर के दौरान इससे मुफ्त गर्म पानी लेकर चाय, कॉफी, नूडल्स और अन्य इंस्टेंट फूड तैयार करते हैं. यह परंपरा आज भी ट्रांस-साइबेरियन यात्रा की खास पहचान बनी हुई है.

Tags:
world longest train journey
जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery
जंगल, पहाड़, झील और 80 शहर… इस ट्रेन यात्रा को क्यों कहा जाता है ड्रीम जर्नी? दुनिया की सबसे अनोखी रेल यात्रा - Photo Gallery