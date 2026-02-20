Train Delay Refund: अब 3 घंटे से ज्यादा लेट ट्रेन पर मिलेगा रिफंड, जान लें क्या हैं शर्तें…!

Train Delay Refund: अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है, तो आप अपने टिकट का पूरा पैसा बिना किसी कटौती के वापस पा सकते हैं. ये नियम सभी पक्के, आरएसी, वेटलिस्टेड और टटल टिकट पर लागू है. आईआरसीटीसी और काउंटर दोनों से दावा किया जा सकता है.