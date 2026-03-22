Train Coach Colours: ट्रेन का हर रंग कुछ कहता है, जानिए कौन सा कलर क्या बताता है

Train Coach Colours: ट्रेन के डिब्बों के अलग-अलग रंग जैसे नीला, लाल, हरा और भूरा उनके प्रकार, तकनीक और उपयोग को दर्शाते हैं. वहीं कोच पर बनी रंगीन पट्टियां यह बताती हैं कि वह जनरल, महिलाओं, फर्स्ट क्लास या विशेष जरूरत वाले यात्रियों के लिए आरक्षित है.