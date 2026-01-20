एक चार्ज में दौड़ेगी 543 किमी, सेफ्टी ऐसी कई कंपनियों के छूटे पसीने; टोयोटा की EV एंट्री ने उड़ा दिया गर्दा

Toyota Urban Cruiser Ebella EV Unveiled: भारत में टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV, Toyota Urban Cruiser Ebella पेश कर दी है. ये SUV दमदार बैटरी, मॉडर्न फीचर्स और शानदार डिजाइन के साथ शहर और लंबी ड्राइव दोनों के लिए तैयार है. आइए जानें इसकी खासियत और मुकाबले की जानकारी.