  • एक चार्ज में दौड़ेगी 543 किमी, सेफ्टी ऐसी कई कंपनियों के छूटे पसीने; टोयोटा की EV एंट्री ने उड़ा दिया गर्दा

एक चार्ज में दौड़ेगी 543 किमी, सेफ्टी ऐसी कई कंपनियों के छूटे पसीने; टोयोटा की EV एंट्री ने उड़ा दिया गर्दा

Toyota Urban Cruiser Ebella EV Unveiled: भारत में टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV, Toyota Urban Cruiser Ebella पेश कर दी है. ये SUV दमदार बैटरी, मॉडर्न फीचर्स और शानदार डिजाइन के साथ शहर और लंबी ड्राइव दोनों के लिए तैयार है. आइए जानें इसकी खासियत और मुकाबले की जानकारी.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 20, 2026 3:52:45 PM IST

toyoto 2 - Photo Gallery
1/7

पेश हुई Toyota Urban Cruiser Ebella

टोयोटा ने भारत में अपनी पहली BEV (Battery Electric Vehicle) SUV के तौर पर Urban Cruiser Ebella लॉन्च की है. ये SUV तकनीक और स्टाइल का बेहतरीन संगम है. (PC- TOYOTO)

toyoto 1 - Photo Gallery
2/7

आकर्षक डिजाइन और इंटीरियर्स

इसमें ड्यूल-टोन इंटीरियर, स्लाइड और रिक्लाइन रियर सीट, 18 इंच अलॉय व्हील और एलईडी लाइट्स जैसी मॉडर्न डिजाइन खूबियां हैं. (PC- TOYOTO)

toyoto 3 - Photo Gallery
3/7

स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स

10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार तकनीक से ड्राइव एक्सपीरिएंस को और स्मार्ट बनाया गया है. (PC- TOYOTO)

toyoto 5 - Photo Gallery
4/7

सुरक्षा और एडवांस्ड फीचर्स

7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS के साथ Urban Cruiser Ebella सुरक्षा और एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस का भरोसा देता है. (PC- TOYOTO)

toyoto 4 - Photo Gallery
5/7

कम्फर्ट और लग्जरी

फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, एंबिएंट लाइट और वायरलेस मोबाइल चार्जर जैसी सुविधाएं लंबे सफर को आरामदायक बनाती हैं. (PC- TOYOTO)

toyoto 7 - Photo Gallery
6/7

दमदार बैटरी और मोटर

दो ऑप्शन वाली बैटरी 49kWh और 61kWh—सिंगल चार्ज में 543 किलोमीटर तक रेंज देती है. मोटर 106 और 128 kW पावर और 189 Nm टॉर्क प्रदान करती है. (PC- TOYOTO)

toyoto 6 - Photo Gallery
7/7

मुकाबला और बुकिंग

इसका मुकाबला Hyundai Creta Electric, Mahindra XUV 3XO और MG Windsor EV से होगा. बुकिंग ₹25,000 से शुरू हो चुकी है, कीमत जल्द घोषित होगी. (PC- TOYOTO)

