2026 में आएगी तूफान जैसी SUV- Toyota की Land Cruiser FJ, पहला लुक आया सामने, फीचर्स हैं बेहद कमाल
Toyota Land Cruiser FJ : टोयोटा लैंड क्रूजर FJ एक नई कॉम्पैक्ट SUV है, जो 2.7L पेट्रोल इंजन, 4WD सिस्टम और दमदार ऑफ-रोड क्षमताओं के साथ 2026 में जापान में लॉन्च होगी. ये विरासत का नया अध्याय है.
मिड-2026 में जापान में लॉन्च
टोयोटा लैंड क्रूजर FJ को आधिकारिक रूप से 2026 के मध्य में जापान में लॉन्च किया जाएगा, जिससे SUV प्रेमियों के लिए एक नया ऑप्शन खुलेगा.
जापान मोबिलिटी शो 2025 में पहली झलक
इस कॉम्पैक्ट SUV की पब्लिक झलक सबसे पहले जापान मोबिलिटी शो 2025 में मिलेगी, जहां ये अपने नए अवतार में सभी का ध्यान खींचेगी.
2.7 लीटर पेट्रोल इंजन
FJ को पावर देता है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो 160bhp की पावर और 246Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4WD सिस्टम
इसे 6AT गियरबॉक्स और फोर-व्हील ड्राइव (4WD) से लैस किया गया है, जो ऑफ-रोड और शहर दोनों जगह बेहतरीन संतुलन देता है.
कॉम्पैक्ट लेकिन दमदार डिजाइन
इसकी लंबाई 4,575mm, चौड़ाई 1,855mm और ऊंचाई 1,960mm है - एक मजबूत और संतुलित 5-सीटर SUV जो शहर और पहाड़ दोनों के लिए बनी है.
बेहतरीन व्हील आर्टिकुलेशन और छोटा व्हीलबेस
270mm छोटे व्हीलबेस और 5.5 मीटर के टर्निंग रेडियस के साथ, ये SUV 70 सीरीज जैसी व्हील आर्टिकुलेशन क्षमता प्रदान करती है - तंग रास्तों में भी आरामदायक मोड़.
मजबूत बॉडी और ऑफ-रोड टेस्टिंग
स्ट्रक्चरल ब्रेसेज और हाई बॉडी रिगिडिटी के साथ इस कार की ऑफ-रोड टेस्टिंग भी हुई है, जो इसे टिकाऊ बनाता है. ये SUV उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो एक कॉम्पैक्ट, पर्सनल और शक्तिशाली Land Cruiser चाहते हैं - स्टाइल और साहसिकता का मेल.
70 सालों की विरासत का अगला अध्याय
12 मिलियन से अधिक यूनिट्स और 70+ वर्षों की लैंड क्रूजर विरासत को आगे बढ़ाते हुए, FJ एक आधुनिक किंवदंती के रूप में उभर रहा है.