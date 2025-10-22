2026 में आएगी तूफान जैसी SUV- Toyota की Land Cruiser FJ, पहला लुक आया सामने, फीचर्स हैं बेहद कमाल

मजबूत बॉडी और ऑफ-रोड टेस्टिंग

स्ट्रक्चरल ब्रेसेज और हाई बॉडी रिगिडिटी के साथ इस कार की ऑफ-रोड टेस्टिंग भी हुई है, जो इसे टिकाऊ बनाता है. ये SUV उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो एक कॉम्पैक्ट, पर्सनल और शक्तिशाली Land Cruiser चाहते हैं - स्टाइल और साहसिकता का मेल.