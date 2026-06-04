OnePlus की धमाकेदार सेल शुरू! OnePlus 13, 15 और Nord सीरीज पर ₹17,000 तक की छूट

अगर आप एक नया OnePlus स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. OnePlus ने भारत में अपनी ‘Community Sale’ की घोषणा की है. यह सेल 4 जून से 10 जून, 2026 तक चलेगी. इस दौरान, कंपनी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन और Nord सीरीज के फोन पर भारी छूट दे रही है.