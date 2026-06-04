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OnePlus की धमाकेदार सेल शुरू! OnePlus 13, 15 और Nord सीरीज पर ₹17,000 तक की छूट

अगर आप एक नया OnePlus स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. OnePlus ने भारत में अपनी ‘Community Sale’ की घोषणा की है. यह सेल 4 जून से 10 जून, 2026 तक चलेगी. इस दौरान, कंपनी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन और Nord सीरीज के फोन पर भारी छूट दे रही है.


By: Anshika thakur | Last Updated: June 4, 2026 3:36:24 PM IST

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Mega Discounts

OnePlus ने अपनी Community Sale की घोषणा की है, जिसमें चुनिंदा डिवाइस पर ₹17,000 तक की छूट दी जा रही है.

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OnePlus 13 Deal

फ्लैगशिप OnePlus 13 की कीमत में काफी कमी आई है, साथ ही इस पर अतिरिक्त बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं.

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OnePlus 15 Offers

खरीदार OnePlus 15 सीरीज पर भी आकर्षक डील पा सकते हैं, जिसमें तुरंत बैंक छूट और EMI के विकल्प शामिल हैं.

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Nord Savings

OnePlus Nord सीरीज़ के कई स्मार्टफ़ोन इस सेल का हिस्सा हैं, जिससे प्रीमियम फ़ीचर पहले से कहीं ज़्यादा किफ़ायती हो गए हैं.

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Exchange Bonus

ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफ़ोन को एक्सचेंज करके एक्सचेंज बोनस का फायदा उठा सकते हैं, जिससे नए डिवाइस की असल कीमत और भी कम हो जाती है.

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No-Cost EMI

इस सेल के दौरान No-cost EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिससे खरीदार अपनी पेमेंट को कई महीनों में बांटकर चुका सकते हैं.

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Ecosystem Deals

स्मार्टफोन के अलावा, OnePlus अपने टैबलेट, ईयरबड्स और इकोसिस्टम के अन्य प्रोडक्ट पर भी छूट दे रहा है.

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Wide Availability

यह Community Sale OnePlus Online Store, OnePlus Experience Stores, Amazon और पूरे भारत में चुनिंदा रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध है.

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