Toxic Starcast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर बरसे करोड़ों! यश से लेकर कियारा-नयनतारा तक, जानें हर स्टार की फीस; देखें लिस्ट

रुक्मिणी वसंत

फिल्म में रुक्मिणी वसंत मेलिसा के किरदार में नजर आएंगी. खबर है कि वह 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच चार्ज कर रही हैं. यह फिल्म एक्ट्रेस के करियर में एक नया और अहम दौर ला रही है, क्योंकि इसमें वह इंडियन सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नामों के ग्रुप में शामिल हो रही हैं.