  • Home>
  • Gallery»
  • Toxic Starcast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर बरसे करोड़ों! यश से लेकर कियारा-नयनतारा तक, जानें हर स्टार की फीस; देखें लिस्ट

Toxic Starcast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर बरसे करोड़ों! यश से लेकर कियारा-नयनतारा तक, जानें हर स्टार की फीस; देखें लिस्ट

Toxic Starcast Fees: यश की आगामी फिल्म ‘टॉक्सिक’ का जबसे ट्रेलर आया है. इसे लेकर दर्शक काफी उत्साहित दिख रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए स्टारकास्ट की फीस कितनी है. यश और कियारा आडवाणी की सैलरी जान तो आप हैरान हो सकते हैं. चलिए जानते हैं उनकी सैलरी. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 10, 2026 3:27:31 PM IST

Follow us on
Google News
Yash - Photo Gallery
1/6

यश

टॉक्सिक फिल्म में सुपरस्टार यश डबल रोल में नजर आएंगे. खबरों के मुताबिक उन्हें फिल्म के लिए करीब 50 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं.

You Might Be Interested In
Kiara Advani - Photo Gallery
2/6

कियारा आडवाणी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में कियाारा आडवाणी नादिया के रोल में नजर आएंगी. इस फिल्म के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं.

Huma Qureshi - Photo Gallery
3/6

हुमा कुरैशी

बताया जा रहा है कि हुमा कुरैशी को एलिजाबेथ के किरदार के लिए 2 से 3 करोड़ रुपये चार्ज किए गए हैं. वह फिल्म की गैंगस्टर्स की मुश्किल दुनिया में एक बड़ा रोल निभाने वाली हैं.

You Might Be Interested In
Tara Sutaria - Photo Gallery
4/6

तारा सुतारिया

अभिनेत्री तारा सुतारिया, जो फिल्म में रेबेका के रोल में नजर आएंगीं. इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपये फीस के तौर पर मिल रहे हैं. फिल्म की बड़ी कहानी में उनके किरदार को ग्लैमरस लेकिन खतरनाक दिखाया गया है.

Nayanthara - Photo Gallery
5/6

नयनतारा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में नयनतारा गंगा का रोल कर रही हैं. इसके लिए उन्हें 12 करोड़ से 18 करोड़ रुपये के बीच पेमेंट किया गया है.

You Might Be Interested In
Rukmini Vasanth - Photo Gallery
6/6

रुक्मिणी वसंत

फिल्म में रुक्मिणी वसंत मेलिसा के किरदार में नजर आएंगी. खबर है कि वह 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच चार्ज कर रही हैं. यह फिल्म एक्ट्रेस के करियर में एक नया और अहम दौर ला रही है, क्योंकि इसमें वह इंडियन सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नामों के ग्रुप में शामिल हो रही हैं.

Tags:
kiara advaniToxic Starcast feesYash
Toxic Starcast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर बरसे करोड़ों! यश से लेकर कियारा-नयनतारा तक, जानें हर स्टार की फीस; देखें लिस्ट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Toxic Starcast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर बरसे करोड़ों! यश से लेकर कियारा-नयनतारा तक, जानें हर स्टार की फीस; देखें लिस्ट - Photo Gallery
Toxic Starcast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर बरसे करोड़ों! यश से लेकर कियारा-नयनतारा तक, जानें हर स्टार की फीस; देखें लिस्ट - Photo Gallery
Toxic Starcast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर बरसे करोड़ों! यश से लेकर कियारा-नयनतारा तक, जानें हर स्टार की फीस; देखें लिस्ट - Photo Gallery
Toxic Starcast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर बरसे करोड़ों! यश से लेकर कियारा-नयनतारा तक, जानें हर स्टार की फीस; देखें लिस्ट - Photo Gallery