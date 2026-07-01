Toxic Star Cast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर हुई पैसों की बारिश! यश को मिले 50 करोड़, तो कियारा को मिले 15, जानें अन्य की फीस

Toxic Star Cast Fees: कन्नड़ सुपरस्टार यश की मचअवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म की दमदार स्टारकास्ट, बड़े बजट और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ कलाकारों की फीस भी चर्चा का मेन विषय बन गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में यश सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार हैं, जबकि कियारा आडवाणी और नयनतारा भी करोड़ों रुपये की फीस के साथ टॉप एक्ट्रेस में शामिल हैं. आइए जानते हैं किस कलाकार ने कितनी फीस ली है.