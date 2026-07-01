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Toxic Star Cast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर हुई पैसों की बारिश! यश को मिले 50 करोड़, तो कियारा को मिले 15, जानें अन्य की फीस

Toxic Star Cast Fees: कन्नड़ सुपरस्टार यश की मचअवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म की दमदार स्टारकास्ट, बड़े बजट और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ कलाकारों की फीस भी चर्चा का मेन विषय बन गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में यश सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार हैं, जबकि कियारा आडवाणी और नयनतारा भी करोड़ों रुपये की फीस के साथ टॉप एक्ट्रेस में शामिल हैं. आइए जानते हैं किस कलाकार ने कितनी फीस ली है.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 1, 2026 4:28:12 PM IST

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Toxic Star Cast Fees: ‘टॉक्सिक’ की स्टारकास्ट पर हुई पैसों की बारिश! यश को मिले 50 करोड़, तो कियारा को मिले 15, जानें अन्य की फीस - Photo Gallery
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यश बने फिल्म के सबसे महंगे स्टार

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म 'टॉक्सिक' में मेन रोल निभाने वाले यश (Yash Toxic Movie Fees) करीब 50 करोड़ रुपये की फीस ली है. खास बात ये है कि यश इस फिल्म के सह-लेखक भी हैं, जिससे उनकी भूमिका और जिम्मेदारी दोनों काफी अहम मानी जा रही हैं.

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कियारा आडवाणी की फीस ने बढ़ाई चर्चा

फिल्म में नादिया का किरदार निभा रहीं कियारा आडवाणी (Kiara Advani Toxic Movie fees) को करीब 15 करोड़ रुपये की फीस मिलने की खबर है. इस रकम के साथ वो फिल्म की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई हैं.

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नयनतारा की दमदार कमाई

गंगा के किरदार में नजर आने वाली नयनतारा (Nayanthara Toxic Movie fees) ने रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से 18 करोड़ रुपये के बीच फीस चार्ज की है. उनकी लोकप्रियता और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए ये रकम काफी अहम मानी जा रही है.

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हुमा कुरैशी को मिली शानदार रकम

फिल्म में एलिजाबेथ की भूमिका निभा रहीं हुमा कुरैशी (Huma Qureshi Toxic Movie Fees) को लगभग 2 करोड़ रुपये की फीस मिलने की जानकारी सामने आई है. उनका किरदार कहानी में प्रभावशाली और दमदार माना जा रहा है.

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रुक्मिणी वसंत की वापसी बनी खास

रुक्मिणी वसंत (Rukmini Vasanth Toxic Movie Fees) फिल्म में मेलिसा की भूमिका निभाते हुए बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें इस फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ रुपये मिल रहे है.

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तारा सुतारिया की फीस भी करोड़ों में

ग्लैमर और रहस्य से भरपूर किरदार निभाने वाली तारा सुतारिया (Tara Sutaria Toxic Movie fees) ने कथित तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपये की फीस ली है. उनकी मौजूदगी फिल्म की स्टार पावर को और मजबूत बनाती है.

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