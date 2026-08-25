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गैंगस्टर ड्रामा ‘Toxic’ में किसने मारी बाजी? कौन ले रहा है सबसे ज्यादा करोड़, जानिए यश से लेकर नयनतारा और कियारा तक स्टारकास्ट की पूरी फीस!

 सुपरस्टार यश (Yash) की मोस्टअवोटिड और धमाकेदार गैंगस्टर ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-Ups’ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) के सिनेमाघरों में बुधवार, 26 अगस्त को रिलीज हो रही है. नेशनल अवॉर्ड विजेता डायरेक्टर गीतू मोहनदास (Geetu Mohandas) के निर्देशन में बनी यह फिल्म गोवा के अंडरवर्ल्ड के बैकग्राउंड पर फिल्माई गई है, जिसमें यश के साथ-साथ साउथ और बॉलीवुड की कई जानी-मानी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं. इस फिल्म की कहानी और स्टार पावर को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर इसकी स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी जमकर खबरें उड़ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीड एक्टर यश बाकी कलाकारों से कई गुना ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. फिल्म में यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. आइए जानते हैं ‘टॉक्सिक’ की पूरी स्टारकास्ट, उनके किरदारों और उन्हें मिलने वाली करोड़ों की फीस के बारे में सब कुछ विस्तार से.


By: Kajal Jain | Published: August 25, 2026 4:31:37 PM IST

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साउथ सिनेमा की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा इस फिल्म में 'गंगा' के दमदार किरदार में दिखाई देंगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नयनतारा ने इस फिल्म में अपने रोल के लिए 12 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस वसूली है, जो उनके स्टारडम को पूरी तरह से साबित करती है.

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खूबसूरत अभिनेत्री कियारा आडवाणी इस फिल्म में 'नादिया' नाम काहम किरदार निभाती नजर आएंगी, जिनका पहला पोस्टर काफी चर्चा में रहा था. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, कियारा ने इस फिल्म के लिए तगड़ी फीस के रूप में 15 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. राम चरण के साथ आई फिल्म 'गेम चेंजर' के मुकाबले उनकी फीस में लगभग 114% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है.

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फिल्म के मुख्य अभिनेता यश इस धमाकेदार गैंगस्टर ड्रामा में लीड रोल निभा रहे हैं. फिल्मबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, यश इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे मोटी रकम यानी पूरे 50 करोड़ रुपये घर ले जा रहे हैं. उनका यह तक पहुंचने का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है, जहां उन्होंने थियेटर में बैकस्टेज वर्कर के तौर पर मात्र 50 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से शुरुआत की थी.

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