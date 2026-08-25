गैंगस्टर ड्रामा ‘Toxic’ में किसने मारी बाजी? कौन ले रहा है सबसे ज्यादा करोड़, जानिए यश से लेकर नयनतारा और कियारा तक स्टारकास्ट की पूरी फीस!

सुपरस्टार यश (Yash) की मोस्टअवोटिड और धमाकेदार गैंगस्टर ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-Ups’ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) के सिनेमाघरों में बुधवार, 26 अगस्त को रिलीज हो रही है. नेशनल अवॉर्ड विजेता डायरेक्टर गीतू मोहनदास (Geetu Mohandas) के निर्देशन में बनी यह फिल्म गोवा के अंडरवर्ल्ड के बैकग्राउंड पर फिल्माई गई है, जिसमें यश के साथ-साथ साउथ और बॉलीवुड की कई जानी-मानी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं. इस फिल्म की कहानी और स्टार पावर को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर इसकी स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी जमकर खबरें उड़ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीड एक्टर यश बाकी कलाकारों से कई गुना ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. फिल्म में यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. आइए जानते हैं ‘टॉक्सिक’ की पूरी स्टारकास्ट, उनके किरदारों और उन्हें मिलने वाली करोड़ों की फीस के बारे में सब कुछ विस्तार से.