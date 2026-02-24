दिल टूटा लेकिन हौसला नहीं! ‘टॉक्सिक’ एक्ट्रेस ने खरीदा अपने सपनों का घर; नए जिंदगी की शुरुआत

Tara Sutaria Luxury Apartment : बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने साल 2026 की मुंबई में अपना पहला लग्जरी घर खरीदकर किया है. यह घर उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है. उन्होंने अपनी जिंदगी के एक खास और खुशी भरे पल अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं. जिसमें उनका सादगी भरा घर और आरामदायक इंटीरियर नजर आ रहा है.