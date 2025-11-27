  • Home>
दुनिया के दस सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए मिस

Top 10 Best Destination In The World: दुनियाभर में ऐसी कई शानदार और खूबसूरत जगहें हैं, जिन्हें हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बार तो ज़रूर देखना ही चाहिए. इन स्थानों की यात्रा न केवल यादगार होती है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक आनंदभरा पल लेकर आती है. यह दस जगहें इतिहास, प्रकृति, संस्कृति का बेहद ही अद्भुत संगम हैं और इन्हें आपकी ट्रैवल विशलिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए. तो आइए जानते हैं उन दस जगहों के बारे में.


By: DARSHNA DEEP | Published: November 27, 2025 6:34:31 PM IST

1/10

ऑस्ट्रेलिया: सिडनी हार्बर-न्यू ईयर ईव फायरवर्क्स

सिडनी हार्बर पर नए साल की पूर्व संध्या का आतिशबाजी शो दुनियाभर में सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है. पानी पर गिरती रंग-बिरंगी रोशनी और लाखों लोगों का उत्साह एक जादुई पल में बना देती है.

2/10

जापान: वसंत का चेरी ब्लॉसम सीजन

वसंत ऋतु में, जब पूरे जापान में गुलाबी-सफ़ेद चेरी ब्लॉसम खिलते हैं, तो पूरा देश एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा दिखाई देता है. इसे देखने के लिए दूर-दूर से सैंकड़ों की संख्या में लोग आते हैं.

3/10

फ्रांस: फ्रेंच रिवेरा की ग्रीष्म गर्माहट

नीले समुद्र, सुनहरी धूप और लग्जरी बीच टाउन्स के साथ फ्रेंच रिवेरा को गर्मियों के मौसम में खासकर ज़रूर देखना चाहिए. यह प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाने का काम करती है.

4/10

स्विट्जरलैंड: पतझड़ का मौसम

पतझड़ के दौरान, स्विट्जरलैंड की पूरी घाटियां सुनहरे पत्तों से ढक जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद अपनी कैनवास पर रंग भर दिया हो.

5/10

फिनलैंड: विंटर नाइट और ऑरोरा

बर्फ से ढकी शांत रातें और आसमान में नाचती उत्तरी रोशनी फिनलैंड की विंटर रातों को किसी जादुई सपने जैसा बनाती है.

6/10

क्रोएशिया: आई ऑफ अर्थ

प्रकृति का यह अनोखा चमत्कार ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो धरती ने खुद एक विशाल नीली आंख बनाई हो. दरअसल, यह क्रोएशिया में Cetina नदी का स्रोत है.

7/10

थाईलैंड: लालटेन फेस्टिवल लोई क्राथोंग और यी पेंग

लोई क्राथोंग और यी पेंग फेस्टिवल में हजारों लालटेन जब एक साथ आसमान में उड़ते हैं, तो यह दृश्य अनोखे तरीके से ही आसमान में दर्शाता है.

8/10

मेक्सिको: डे ऑफ द डेड

यह उत्सव रंगों, संगीत और यादों से भरपूर भरा होता है, जहां लोग अपने दिवंगत परिजनों को सम्मान देते हैं. यह जीवन और मृत्यु के प्रति मेक्सिको की अनूठी संस्कृति को भी दुनियाभर में दर्शाता है.

9/10

इंडोनेशिया: माउंट ब्रोमो सनराइज

धुएं से भरे ज्वालामुखी के ऊपर उगता सूरज इस सूर्योदय को दुनिया का सबसे खूबसूरत सूर्योदय बनाता है.

10/10

न्यूयॉर्क सिटी: मैनहटन सनसेट

गगनचुंबी इमारतों के बीच डूबता सूरज, खासकर मैनहटन में पूरे शहर को पिघले सोने की तरह सुंदर तरीके से चमका देता है, जो सिटीस्केप का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है.

