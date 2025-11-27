गर्लफ्रेंड संग एन्जॉय करना है या पार्टनर के साथ मनाना चाहते हैं पिकनिक, जान लें दिल्ली इन 10 झीलों के बारे में

भलस्वा झील

इस झील की खासियत यह है कि घोड़े की नाल के आकार की यह मीठे पानी की झील जलीय पक्षियों के लिए बेहद ही खूबसूरत आवास है. इस झील को खास तौर से खेल परिसर के लिए विकसित किया गया है. यह गर्मियों में दोपहर के 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुली रहती है. वहीं, सर्दियों में सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुली रहती है.