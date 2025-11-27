  • Home>
  • Gallery»
  • गर्लफ्रेंड संग एन्जॉय करना है या पार्टनर के साथ मनाना चाहते हैं पिकनिक, जान लें दिल्ली इन 10 झीलों के बारे में

गर्लफ्रेंड संग एन्जॉय करना है या पार्टनर के साथ मनाना चाहते हैं पिकनिक, जान लें दिल्ली इन 10 झीलों के बारे में

Delhi-NCR Top 10 Famous Lake:  दिल्ली-एनसीआर में ऐसे कई सुंदर झील हैं जिनको देखने के लिए दूर-ूदर से सैकड़ों लोग आते हैं. इन झील को देखने के बाद आपको अपने दिनभर के काम के बाद बेहद ही शांति के साथ-साथ सुकून महसूस होगा. अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं तो इन दस झीलों पर जाकर खूबसूरत नज़ारों का आनंद जमकर उठा सकते हैं. 


By: JP Yadav | Last Updated: November 27, 2025 6:26:00 PM IST

Follow us on
Google News
Naini Lake - Photo Gallery
1/10

नैनी झील

इस झील की यह खासियत है कि दिल्ली में नैनीताल जैसा एहसास दिलाती है. यह झील मॉडल टाउन में स्थित है, यह पैडल बोटिंग और मनमोहक सूर्यास्त के लिए बेहद ही परफेक्ट है. गर्मियों में यह झील दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहती है. तो वहीं, सर्दियों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है.

Sanjay Lake - Photo Gallery
2/10

संजय झील

इस झील की यह खासियत है कि पूर्वी दिल्ली में पिकनिक के लिए सबसे ज्यादा हरी-भरी जगहों में से एक है. संजय झील पार्क से घिरी यह जगह जॉगर्स और पक्षी प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है. सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यह झील खुली रहती है.

Damdama Lake - Photo Gallery
3/10

दमदमा झील

इस झील की खासियत है कि यह झील बोटिंग, बोल्डरिंग और बड़े पिकनिक के लिए देशभर में काफी ज्यादा मशहूर है. यह झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है. यह 24 घंटे के लिए पर्यटकों के लिए खुली रहती है. इस झील को आज़ादी के समय बनाया गया था.

Hauz Khas Lake - Photo Gallery
4/10

हौज़ खास झील

इस झील की खासियत है कि 13वीं शताब्दी के ऐतिहासिक खंडहरों से घिरी यह झील कविता, पिकनिक और रोमांटिक पलों के लिए अपने आप में ही जानी जाती है. इसके खुलने का समय सुबह 8 बजे है यह शाम के 7 बजे बंद हो जाती है.

Tilyar Lake - Photo Gallery
5/10

तिलयार झील

यह झील दिल्ली के रोहतक में है. इसकी खासियत है कि इस झील में बोटिंग की सुविधा के साथ-साथ छोटे मनोरंजन पार्क और चिड़ियाघर भी शामिल हैं. जो पर्यटकों को आकर्षित करने में पूरी तरह से काम करती है. यह झील भी 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुली रहती है.

Karnal Lake - Photo Gallery
6/10

कर्ण झील

यह झील हरियाणा के करनाल हाईवे पर स्थित है. यह पौराणिक झील महाभारत के कर्ण से जुड़ी हुई है. हंस के आकार की नावें और शांत वातावरण इसे जोड़ों के लिए सुंजर आदर्श बनाते हैं. यह सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही खुली रहती है.

Bhardwaj Lake - Photo Gallery
7/10

भारद्वाज झील

यह झील नीले पानी की झील के रूप में पूरी दिल्ली के साथ-साथ देशभर में बेहद ही प्रसिद्ध है. यह एक पुरानी खदान से बनी है, अरावली पहाड़ियों और वन्यजीवों के बीच यह जगह ट्रेकर्स के लिए एक अपने नाम में ही एक रोमांचक जगहों में से एक है. यह सुबह 9 बजे खुलती है और शाम के 5 बजे बंद हो जाती है.

Bhalswa Lake - Photo Gallery
8/10

भलस्वा झील

इस झील की खासियत यह है कि घोड़े की नाल के आकार की यह मीठे पानी की झील जलीय पक्षियों के लिए बेहद ही खूबसूरत आवास है. इस झील को खास तौर से खेल परिसर के लिए विकसित किया गया है. यह गर्मियों में दोपहर के 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुली रहती है. वहीं, सर्दियों में सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुली रहती है.

Surajkund Lake - Photo Gallery
9/10

सूरजकुंड झील

यह झील हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है. इस झील को 10वीं शताब्दी में तोमर राजपूतों ने बनाया था. यह खास तौर से इतिहास के लिए जानी जाती है. अगर आप भी इतिहास प्रेमी हैं तो, इस आपको भी झील पर एक बार ज़रूर जाना चाहिए. यह सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है.

Panikot Lake - Photo Gallery
10/10

पानीकोट झील

यह झील भी हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है. इस झील को लोग 'मिनी लद्दाख' के नाम से भी जानते हैं. यह एडवेंचर प्रेमियों के लिए सबसे बढ़िया जगहों में से एक है. यह झील लोगों के लिए 24 घंटे तक खुली रहती है.

Tags:
Beautiful Lakesdelhi ncrFriendly BudgetNature LoverTop Ten Famous lakes
गर्लफ्रेंड संग एन्जॉय करना है या पार्टनर के साथ मनाना चाहते हैं पिकनिक, जान लें दिल्ली इन 10 झीलों के बारे में - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गर्लफ्रेंड संग एन्जॉय करना है या पार्टनर के साथ मनाना चाहते हैं पिकनिक, जान लें दिल्ली इन 10 झीलों के बारे में - Photo Gallery
गर्लफ्रेंड संग एन्जॉय करना है या पार्टनर के साथ मनाना चाहते हैं पिकनिक, जान लें दिल्ली इन 10 झीलों के बारे में - Photo Gallery
गर्लफ्रेंड संग एन्जॉय करना है या पार्टनर के साथ मनाना चाहते हैं पिकनिक, जान लें दिल्ली इन 10 झीलों के बारे में - Photo Gallery
गर्लफ्रेंड संग एन्जॉय करना है या पार्टनर के साथ मनाना चाहते हैं पिकनिक, जान लें दिल्ली इन 10 झीलों के बारे में - Photo Gallery