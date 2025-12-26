  • Home>
  • बच्चों को दफनाते हैं पेड़ में, आखिर कहां अपनाई जाती है ये अजब-गजब प्रथा और क्या है वजह?

बच्चों को दफनाते हैं पेड़ में, आखिर कहां अपनाई जाती है ये अजब-गजब प्रथा और क्या है वजह?

Toraja Tribe: दुनिया में 195 देश हैं, जो कम से कम हज़ारों समुदायों का घर हैं, जिनमें से हर एक के पास पुराना ज्ञान है, वे अलग-अलग परंपराओं को मानते हैं, और अपनी खाने-पीने की विरासत पर गर्व करते हैं. हर जातीय समूह अपने तरीके से त्योहार मनाता है और मृतकों का शोक मनाता है. कुछ लोगों के लिए यह एक परंपरा हो सकती है, जबकि दूसरे इसे ‘अजीब’ कह सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही परंपरा के बारे में बताने वाले है जो हैरान कर देने वाली है. 


By: Heena Khan | Published: December 26, 2025 12:24:25 PM IST

तोराजा ट्राइब

इंडोनेशिया में तोराजा समुदाय के लोग मृतकों का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं. वे मौत का दुख मनाते हैं, लेकिन वे गुज़र चुके पूर्वजों का जश्न भी मनाते हैं.

बच्चों के शवों के साथ करते हैं ऐसा

दरअसल, यहाँ बच्चों के शवों के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जो हैरान कर देने वाला है.

यात्रियों ने खोला बड़ा राज

इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत के एक लैंडलॉक्ड हिस्से, ताना तोराजा रीजेंसी घूमने वाले यात्रियों ने बताया है कि इस समुदाय में मृतकों के साथ रहने की परंपरा है.

पेड़ों में दफनाते हैं बच्चे

लेकिन बस इतना ही नहीं. वे उन बच्चों को पेड़ों के अंदर दफनाते थे जिनके दांत अभी निकले भी नहीं थे.

अजीब है वजह

क्यों? इसका कारण अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत इमोशनल भी है.

ये है असली कारण

मौत के बाद, एक पेड़, आमतौर पर कटहल का पेड़, जिसे स्थानीय लोग तर्रा पेड़ कहते हैं, चुना जाता था क्योंकि लोगों का मानना ​​था कि शिशुओं और बिना दांत वाले बच्चों की हड्डियाँ फल के गूदे की तरह नरम होती हैं। तोराजा समुदाय में छोटे बच्चों को पवित्र भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे किसी भी पाप से अछूते होते हैं।

Tags:
GK Newsindonasiatoraja tribeWorld news
