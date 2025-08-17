भारत के सबसे रहस्यमयी गांव: जहां के रहस्यों को जानने के लिए दुनिया भर से आते हैं पर्यटक, जहां छुपे हैं रोमांचक किस्से और परंपराएं
भारत सिर्फ अपने खूबसूरत मंदिरों और प्राकृतिक नजारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी गांवों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। ये गांव आज भी ऐसे अनसुलझे राज और परंपराएं समेटे हुए हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है।
शनि शिंगणापुर (महाराष्ट्र)
शनि शिंगणापुर गांव पूरी दुनिया में अपने अनोखे विश्वास के कारण जाना जाता है। यहां किसी भी घर में दरवाजे या ताले नहीं होते, यहां तक कि दुकानों और स्कूलों में भी ताले लगाने की परंपरा नहीं है। गांव के लोग मानते हैं कि शनि देव की कृपा से इस जगह पर कभी चोरी नहीं हो सकती ।
कोडिन्ही (केरल)
कोडिन्ही गांव को दुनिया “ट्विन्स विलेज” के नाम से जानती है। यह छोटा सा गांव मलप्पुरम जिले में स्थित है और यहां जुड़वां बच्चों के जन्म की संख्या असामान्य रूप से अधिक है। कहा जाता है कि इस गांव में हर सौ परिवारों में से लगभग 30 परिवारों के जुड़वां बच्चे होते हैं, जो कि एक बड़ी रहस्यपूर्ण घटना है।
मावलीनॉन्ग (मेघालय)
मेघालय का मावलीनॉन्ग गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। लेकिन इसकी असली खासियत सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की रहस्यमयी प्राकृतिक खूबसूरती और अद्भुत परंपराएं इसे अनोखा बनाती हैं।
शेतपाल (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र का शेतपाल गांव अपने अनोखे और रहस्यमयी रिवाज के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां हर घर में सांपों का बसेरा होता है और लोग उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। खास बात यह है कि यहां किसी भी घर में सांपों को भगाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें सम्मान दिया जाता
बरा (मध्य प्रदेश)
मध्य प्रदेश का बरा गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए चर्चाओं में रहता है। कहा जाता है कि यहां कई बार लोगों ने अजीब आवाजें और अलौकिक गतिविधियां देखी हैं जिन्हें विज्ञान अब तक समझा नहीं पाया।
जतनबारी (राजस्थान)
रेगिस्तान के बीच बसा जतनबारी गांव अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां के लोग कई अनूठे रीति-रिवाजों का पालन करते हैं जिन्हें देखकर बाहरी लोग चकित रह जाते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में कई पौराणिक कथाओं के निशान आज भी मौजूद हैं ।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है