भारत के सबसे रहस्यमयी गांव: जहां के रहस्यों को जानने के लिए दुनिया भर से आते हैं पर्यटक, जहां छुपे हैं रोमांचक किस्से और परंपराएं

कोडिन्ही (केरल)

कोडिन्ही गांव को दुनिया “ट्विन्स विलेज” के नाम से जानती है। यह छोटा सा गांव मलप्पुरम जिले में स्थित है और यहां जुड़वां बच्चों के जन्म की संख्या असामान्य रूप से अधिक है। कहा जाता है कि इस गांव में हर सौ परिवारों में से लगभग 30 परिवारों के जुड़वां बच्चे होते हैं, जो कि एक बड़ी रहस्यपूर्ण घटना है।