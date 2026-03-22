IPL 2026: कोहली से सैमसन तक, हर मैच में दिखेगा इन स्टार खिलाड़ियों का जलवा!
IPL 2026 Star Players: इंडियन प्रीमियर लीग ‘IPL’ 2026 सीजन में एक बार फिर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर दिग्गज खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिलेगा. इस बार फैंस की नजरें उन खिलाड़ियों पर रहेंगी जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. अनुभव, फॉर्म और आक्रामक खेल—इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस सीजन को और रोमांचक बनाने वाला है.
विराट कोहली
विराट कोहली 'Virat Kohli' हमेशा की तरह इस सीजन में भी सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर उतरेंगे. उनकी कंसिस्टेंसी और बड़े मैचों में प्रदर्शन उन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है. पावरप्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक, कोहली का कंट्रोल गेम विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द रहेगा.
संजू सैमसन
संजू सैमसन 'Sanju Samson' इस सीजन में कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में अहम भूमिका निभाएंगे. उनकी टाइमिंग और लंबे शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें मिडिल ऑर्डर का एक्स-फैक्टर बनाती है. अगर सैमसन लय में आए, तो मैच एकतरफा हो सकता है.
ऋषभ पंत
ऋषभ पंत 'Rishabh Pant' का आक्रामक अंदाज IPL 2026 में फिर से देखने को मिलेगा. उनकी अनोखी शॉट सिलेक्शन और दबाव में खेलने की क्षमता टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल सकती है. विकेटकीपिंग के साथ उनकी बल्लेबाजी डबल इम्पैक्ट डालती है.
सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव 'Suryakumar Yadav' अपने 360-डिग्री शॉट्स के लिए जाने जाते हैं. मैदान के हर कोने में रन बनाने की उनकी कला उन्हें T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाती है. डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट मैच का पासा पलट सकता है.
हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या 'Hardik Pandya' बैट और बॉल दोनों से मैच जिताने का माद्दा रखते हैं. उनकी कप्तानी भी टीम को संतुलन देती है. पावर हिटिंग और अहम मौकों पर विकेट निकालना उन्हें सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाता है.
श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर 'Shreyas Iyer' मिडिल ऑर्डर के स्थिर स्तंभ हैं. स्पिन के खिलाफ उनकी मजबूती और स्ट्राइक रोटेशन की क्षमता टीम को मजबूती देती है. कप्तानी में भी उनका शांत रवैया टीम को सही दिशा देता है.
जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह 'Jasprit Bumrah' अपनी यॉर्कर और सटीक लाइन-लेंथ के लिए मशहूर हैं. डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी मैच का नतीजा तय कर सकती है. बड़े बल्लेबाजों को शांत रखने की उनकी क्षमता उन्हें सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाती है.
एमएस धोनी
एमएस धोनी 'MS Dhoni' भले ही करियर के अंतिम दौर में हों, लेकिन उनका अनुभव आज भी बेमिसाल है. फिनिशिंग, कप्तानी और विकेट के पीछे उनकी समझ टीम को बढ़त दिलाती है. मुश्किल हालात में धोनी का शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है. IPL 2026 में ये सभी खिलाड़ी अपने-अपने अंदाज में मैच जिताने का दम रखते हैं. फैंस को हर मैच में नए हीरो और यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी.