IPL 2026: कोहली से सैमसन तक, हर मैच में दिखेगा इन स्टार खिलाड़ियों का जलवा!

एमएस धोनी

एमएस धोनी 'MS Dhoni' भले ही करियर के अंतिम दौर में हों, लेकिन उनका अनुभव आज भी बेमिसाल है. फिनिशिंग, कप्तानी और विकेट के पीछे उनकी समझ टीम को बढ़त दिलाती है. मुश्किल हालात में धोनी का शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है. IPL 2026 में ये सभी खिलाड़ी अपने-अपने अंदाज में मैच जिताने का दम रखते हैं. फैंस को हर मैच में नए हीरो और यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी.