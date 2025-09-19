पैशन और हॉटनेस का तड़का, ये गाने सुनते ही आप भी पानी-पानी हो जाएंगे - Photo Gallery
पैशन और हॉटनेस का तड़का, ये गाने सुनते ही आप भी पानी-पानी हो जाएंगे

 इन गानों में सिर्फ मेलोडी नहीं बल्कि पैशन, रोमांस और हॉटनेस का तड़का भी होता है. चाहे बारिश में फिल्माए गए रोमांटिक गाने हों या पार्टी में आग लगा देने वाले बीट्स ऐसे ही सुपरहिट और बोल्ड गानों की चर्चा करेंगे जो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में मशहूर रहे हैं.

By: Komal Singh Last Updated: September 19, 2025 15:29:17 IST
1/9

Tip Tip Barsa Pani

रवीना टंडन और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया यह गाना बॉलीवुड का सबसे हॉट रेन-सॉन्ग माना जाता है. यह गाना बॉलीवुड का सबसे हॉट रेन-सॉन्ग माना जाता है. बारिश की बूंदों के बीच रवीना का डांस और एक्सप्रेशन इतने पैशनेट हैं कि आज भी इसे देखकर दिल धड़कने लगता है.

2/9

Earned It

द वीकेंड का यह गाना हॉलीवुड में जुनून और कामुकता का प्रतीक माना जाता है. फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे फिल्म में इस ट्रैक का इस्तेमाल हुआ और यह तुरंत ही मशहूर हो गया.

3/9

Bheege Honth Tere

इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत का यह गाना उस दौर का सबसे बोल्ड ट्रैक था. इसने न सिर्फ़ बॉलीवुड में नई पहचान बनाई बल्कि रोमांटिक और हॉट गानों के लिए ट्रेंड भी सेट किया.

4/9

Buttons

इस गाने के जरिए दुनिया को दिखाया कि हॉटनेस और कॉन्फिडेंस क्या होता है. इसके लिरिक्स, बीट्स और परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

5/9

Aaj Ki Raat

शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और ईशा कोप्पिकर पर फिल्माया गया यह गाना आज भी हर पार्टी और क्लब की जान है. इसकी बीट्स और म्यूजिक इतने एनर्जेटिक और बोल्ड हैं कि डांस फ्लोर पर आग लगा देते हैं.

6/9

Drunk in Love

ने के बोल और बीट्स इतने बोल्ड हैं कि इसे सुनते ही एक ग्लैमरस और पैशनेट वाइब महसूस होती है. यह गाना न सिर्फ़ हॉट है बल्कि रिलेशनशिप और पैशन को भी खूबसूरती से दर्शाता है.

7/9

Laila Main Laila

सनी लियोनी का यह गाना आते ही सोशल मीडिया और पार्टी प्लेलिस्ट में छा गया. उनकी एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस और बोल्ड एक्सप्रेशन्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया.

8/9

Zara Zara

माधवन और दिया मिर्जा पर फिल्माया गया यह गाना बॉलीवुड के सबसे सेंसुअल और रोमांटिक गानों में से एक है। इसके बोल बेहद खूबसूरत हैं जो दिल को छू जाते हैं .

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

