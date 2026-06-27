2026 में कौन है T20 क्रिकेट का किंग? अभिषेक या वैभव सूर्यवंशी नहीं, इस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा रन

MOST T20 Runs In 2026: 2026 का साल लगभग आधा खत्म हो चुका है. इस साल टी20 क्रिकेट में कई खिलाड़ियों का अपना जलवा दिखाया. खासकर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनके अलावा भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी इस साल टी20 में शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही खिलाड़ी इस साल सबसे ज्यादा रन टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में भी नहीं हैं. इस लिस्ट की टॉप-5 में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है, जो पहले नंबर पर हैं. देखिए लिस्ट…