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2026 में कौन है T20 क्रिकेट का किंग? अभिषेक या वैभव सूर्यवंशी नहीं, इस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा रन

MOST T20 Runs In 2026: 2026 का साल  लगभग आधा खत्म हो चुका है. इस साल टी20 क्रिकेट में कई खिलाड़ियों का अपना जलवा दिखाया. खासकर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनके अलावा भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी इस साल टी20 में शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही खिलाड़ी इस साल सबसे ज्यादा रन टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में भी नहीं हैं. इस लिस्ट की टॉप-5 में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है, जो पहले नंबर पर हैं. देखिए लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 27, 2026 3:13:41 PM IST

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन. - Photo Gallery
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ईशान किशन

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन साल 2026 में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने इस साल टी20 क्रिकेट में 29 मैचों में 191.72 की स्ट्राइक रेट से 1,135 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं.

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मिचेल मार्श

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल मार्श ने इस साल टी20 में 28 पारियों में 156.01 की स्ट्राइक रेट से 1,128 रन बनाए हैं. इसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं.

कीवी ओपनर फिन एलन. - Photo Gallery
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फिन एलन

न्यूजीलैंड के धाकड़ ओपनर फिन एलन ने 2026 में टी20 क्रिकेट में 31 पारियों में 195.62 की स्ट्राइक रेट से 1,072 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 4 अर्धशतक आए.

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रायन रिकल्टन

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रायन रिकल्टन ने टी20 में इस साल 31 मैचों में 169.59 की स्ट्राइक रेट से 1,004 रन बनाए हैं. इसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.

पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान. - Photo Gallery
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साहिबजादा फरहान

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 26 पारियों में 152.46 की स्ट्राइक रेट से 991 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक आए हैं.

श्रीलंकाई बल्लेबाज कुसल मेंडिस. - Photo Gallery
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कुसल मेंडिस

श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने 25 मैचों में 149.68 की स्ट्राइक रेट से 1 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 958 रन बनाए हैं.

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा. - Photo Gallery
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अभिषेक शर्मा

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस साल टी20 क्रिकेट में 29 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 935 रन बनाए हैं.

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किस नंबर पर वैभव सूर्यवंशी?

15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में 15वें नंबर पर मौजूद हैं. सूर्यवंशी ने इस साल 16 टी20 मैचों में 237.30 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.

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