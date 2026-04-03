ये हैं टॉप पाकिस्तानी रोमांटिक शोज; यहां पर फ्री में देख सकते हैं सारे सीरियल
Top Pakistani Dramas: पाकिस्तानी टीवी शोज भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. खासतौर पर यूट्यूब के जरिए दर्शक आसानी से इन सीरियल्स को देख पा रहे हैं. हाल ही में मेरी जिंदगी है तू ने भारतीय दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. इसके खत्म होने के बाद लोग नए रोमांटिक शोज की तलाश में हैं.
परीजाद
यह एक भावनात्मक कहानी है, जिसमें एक साधारण दिखने वाला लड़का अपने रंग-रूप की वजह से समाज में संघर्ष करता है. कहानी में उसके प्यार और आत्मसम्मान की लड़ाई को खूबसूरती से दिखाया गया है. इसकी IMDb रेटिंग 9.1 है और इसमें 30 एपिसोड हैं.
अलिफ
2019 में आया यह शो रोमांस और आध्यात्मिकता का बेहतरीन मिश्रण है. कहानी में कला, विश्वास और प्रेम को गहराई से दर्शाया गया है. इसकी IMDb रेटिंग भी 9.1 है और कुल 24 एपिसोड हैं.
कभी मैं कभी तुम
यह एक दिलचस्प लव स्टोरी है, जो नफरत से शुरू होकर शादी तक पहुंचती है. मुस्तफा और शरजीना के रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव इसे खास बनाते हैं. शो की IMDb रेटिंग 9 है और इसमें 34 एपिसोड हैं.
सुनो चंदा
यह शो हल्के-फुल्के अंदाज में प्यार और शादी की कहानी दिखाता है. अरसलान और अजिया की नोकझोंक दर्शकों को खूब पसंद आई. इसके दो सीजन हैं और कुल 60 एपिसोड, IMDb रेटिंग 8.7.
बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट
यह शो दो अलग बैकग्राउंड से आए लोगों की प्रेम कहानी पर आधारित है. समाज और परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्यार को बचाने की जंग इसे रोमांचक बनाती है. इसमें 36 एपिसोड हैं और IMDb रेटिंग 8.3 है.
मेरे पास तुम हो
यह एक इमोशनल ड्रामा है, जिसमें रिश्तों, भरोसे और धोखे को दिखाया गया है. दानिश, मेहविश और शेहवार के बीच की कहानी दर्शकों को भावुक कर देती है. इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है.
दियार-ए-दिल
यह शो पारिवारिक रिश्तों और प्यार की जटिलताओं को दर्शाता है. कहानी एक बेटे के अपने पिता की इच्छा के खिलाफ शादी करने से शुरू होती है. इसमें 33 एपिसोड हैं और IMDb रेटिंग 8.9 है.
कुर्बान
यह एक लव ट्रायंगल की कहानी है, जिसमें तीन किरदारों के बीच प्यार और त्याग को दिखाया गया है. शो में कुल 29 एपिसोड हैं और IMDb रेटिंग 7.4 है.
इश्किया
यह शो प्यार, वफादारी और गलतफहमियों के इर्द-गिर्द घूमता है. कहानी में रिश्तों की जटिलता और भावनाओं को खूबसूरती से पेश किया गया है. इसमें 28 एपिसोड हैं और IMDb रेटिंग 7.8 है.