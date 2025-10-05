सस्पेंस नहीं, सीन हैं इतने हॉट कि परिवार के सामने देखना मुश्किल हो जाएगा!
प्यार की कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होतीं. बॉलीवुड ने हर दौर में कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो दिल को छू जाती हैं. कभी प्यार समाज की सीमाओं को तोड़ता है, तो कभी उम्र और हालात को मात देता है. आइए जानते हैं ऐसी हिंदी रोमांटिक फिल्में, जो दिल को छूने के साथ सोचने पर मजबूर कर देती हैं.
लव हॉस्टल
यह फिल्म ऑनर किलिंग जैसे गंभीर विषय पर आधारित है. कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो समाज की परवाह किए बिना शादी करता है और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है.
गहराइयां
दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे स्टारर यह फिल्म आधुनिक रिश्तों की जटिलता को दर्शाती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे रिश्तों में ईमानदारी और व्यक्तिगत इच्छाएँ टकराती हैं.
लस्ट स्टोरीज
यह चार अलग-अलग कहानियों का संग्रह है, जो रिश्तों और इच्छाओं के नए आयाम दिखाती है. हर कहानी में समाज के छिपे हुए पहलू और महिलाओं की भावनाओं की सच्चाई दिखाई गई है.
तमाशा
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म में प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि आत्म-खोज की यात्रा है. कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो समाज की उम्मीदों में खुद को खो देता है, लेकिन प्यार के ज़रिए अपनी असली पहचान पाता है.
कबीर सिंह
यह फिल्म एक जुनूनी प्रेम कहानी है, जिसमें शाहिद कपूर ने अपने अभिनय से गुस्से और प्यार का अनोखा संगम दिखाया है. कहानी कबीर नाम के डॉक्टर की है जो अपने प्यार के खोने के बाद खुद को बर्बाद कर लेता है.
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा
यह फिल्म भारतीय समाज में LGBTQ+ रिश्तों को संवेदनशील तरीके से दिखाती है. सोनम कपूर का किरदार ‘स्वीटी’ अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करता है और परिवार की सोच से संघर्ष करता है
द लंचबॉक्स
इरफान खान और निमरत कौर की यह फिल्म अधेड़ उम्र में शुरू हुए एक सादे लेकिन गहरे रिश्ते की कहानी है. गलती से गलत व्यक्ति तक पहुंचा लंचबॉक्स दो अकेले लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाता है.
शुद्ध देसी रोमांस
सुशांत सिंह राजपूत, परिणीति चोपड़ा और वाणी कपूर स्टारर यह फिल्म आज की पीढ़ी के रिश्तों पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि आज के युवा प्यार और शादी को लेकर कितने स्वतंत्र और उलझे हुए हैं.
