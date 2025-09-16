Mrunal Thakur की रोमांटिक से लेकर एक्शन फिल्मों का मजा अब आपके लिए
बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों में ही मृणाल ठाकुर ने अपनी जगह मजबूती से बनाई है। टीवी से फिल्मी सफर तक उन्होंने यह साबित किया कि वह हर जॉनर में खुद को ढाल सकती हैं। मृणाल की एक्टिंग ने उन्हें एक बहुमुखी और भरोसेमंद एक्ट्रेस है, तो चलिए इसी के साथ उनकी कुछ हिट मूवीज की बात करते है जो शायद आप लोग भी हर समय देखना पसंद करेंगे.
जर्सी
जर्सी" मृणाल ठाकुर के करियर की अहम फिल्मों में से एक रही. इसमें उन्होंने शाहिद कपूर की पत्नी का किरदार निभाया.यह किरदार एक साधारण लेकिन गहराई से भरी महिला का था जो पति के संघर्ष, सपनों और जिम्मेदारियों को समझती है.
डकैती
"डकैती" में मृणाल ने एक साहसी और दृढ़ महिला का किरदार निभाया। यह किरदार उनके अन्य भूमिकाओं से अलग था क्योंकि इसमें न सिर्फ भावनाएं बल्कि ताकत और हिम्मत भी दिखाई गई. मृणाल ने एक ऐसी महिला का रूप जिया जो कठिन हालात में भी हार नहीं मानती.
सुपर 30
सुपर 30" में मृणाल का किरदार छोटा जरूर था लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रहा. उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर की और अपनी मासूमियत से ध्यान खींचा.
बाटला हाउस
"बाटला हाउस" में मृणाल ने जॉन अब्राहम की पत्नी का किरदार निभाया. फिल्म की कहानी गंभीर और इंटेंस थी, जिसमें उनका रोल बेहद संतुलित और मजबूत लगा.
हाय नन्ना
"हाय नन्ना" मृणाल की साउथ इंडस्ट्री में एक बेहद खास फिल्म रही. इसमें उन्होंने एक संवेदनशील और भावनाओं से भरा किरदार निभाया. फिल्म की कहानी रिश्तों और इमोशन्स पर आधारित थी.
द फैमिली स्टार
द फैमिली स्टार" में मृणाल ने अपने रोमांटिक और ड्रामेटिक अंदाज का शानदार प्रदर्शन किया. इस फिल्म में उनका किरदार जीवंत और दिलकश था.
सिता रामम
"सिता रामम" मृणाल ठाकुर के करियर की सबसे खूबसूरत और सराही गई फिल्मों में से एक है. इसमें उन्होंने सीता महालक्ष्मी का किरदार निभाया.
जहां
"जहां" में मृणाल का अभिनय परिपक्व और गहराई से भरा हुआ दिखा. इस फिल्म में उन्होंने एक जटिल और इमोशनल किरदार निभाया जो दर्शकों को बहुत रिलेटेबल लगा
