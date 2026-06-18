घर बैठे महिलाएं बनेंगी ‘बिजनेस क्वीन’! सरकार देगी बिना गारंटी ₹20 लाख तक का लोन और सब्सिडी, जानिए किसे-कहां मिलेगा फायदा!

Free Loan Scheme For Women in India: केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं. देश की नारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई है जिसके तहत महिलाओं को सब्सिडी, लोन, भत्ता और हर महीने सीधा बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिलती है. यदि आप भी घर बैठे कमाई का साधन ढ़ूंढ़ रहीं हैं और अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं तो सरकार की पीएम मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, लखपति दीदी योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, उद्योगिनी योजना, अन्नपूर्णा योजना जैसी योजनाएं आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं. इनमें कुछ योजनाएं महिलाओं का आर्थिक तौर पर मजबूत बनाते और कुछ स्मॉल बिजनेस के लिए फंडिंग का काम कर रही हैं. जानिए इनके बारे में-