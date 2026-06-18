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घर बैठे महिलाएं बनेंगी ‘बिजनेस क्वीन’! सरकार देगी बिना गारंटी ₹20 लाख तक का लोन और सब्सिडी, जानिए किसे-कहां मिलेगा फायदा!

Free Loan Scheme For Women in India: केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं. देश की नारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई है जिसके तहत महिलाओं को सब्सिडी, लोन, भत्ता और हर महीने सीधा बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिलती है. यदि आप भी घर बैठे कमाई का साधन ढ़ूंढ़ रहीं हैं और अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं तो सरकार की पीएम मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, लखपति दीदी योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, उद्योगिनी योजना, अन्नपूर्णा योजना जैसी योजनाएं आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं. इनमें कुछ योजनाएं महिलाओं का आर्थिक तौर पर मजबूत बनाते और कुछ स्मॉल बिजनेस के लिए फंडिंग का काम कर रही हैं. जानिए इनके बारे में-


By: Kajal Jain | Published: June 18, 2026 3:35:09 PM IST

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पीएम मुद्रा लोन योजना - Photo Gallery
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पीएम मुद्रा लोन योजना

पीएम मुद्रा लोन योजना के केंद्र सरकार की ओर से बिना गारंटी को लोन उपलब्ध कराया जाता है. जिसके तहत खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख तक का लाभ दिया जाता है. शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये, किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये. तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये. और तरुण प्लस के तहत 10 लाख से 20 लाख तक के लोन दिए जाते हैं.अधिक जानकारी के लिए www.mudra.org.in पर संपर्क करें.

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जिसमें प्रोजेक्ट की कुल लागत पर सब्सिडी दी जाती है. जो महिलाएं अपना बिजनेस करना चाहती हैं वो नियम और शर्तों के आधार पर 9.5 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर 11 से 12 प्रतिशत तक ब्याज देना होगा. सरकार की ओर से 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी भी मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए www.kviconline.gov.in पर संपर्क करें.

स्टैंड अप इंडिया योजना - Photo Gallery
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लखपति दीदी योजना

देश की ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है जिसके तहत पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार 1 लाख से 5 लाख तक का लोन भी देगी, जिसकी ब्याज दरों पर छूट और सब्सिडी भी मिलती है. अधिक जानकारी के लिए www.lakhpatididi.gov.in पर संपर्क करें.

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स्टैंड अप इंडिया योजना - Photo Gallery
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स्टैंड अप इंडिया योजना

जैसा कि नाम से साफ है देश की महिलाओं और SC-ST वर्ग के लिए फंडिंग स्कीम है जिसके तहत खुद का बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. बिना सिक्योरिटी के लोन को चुकाने के लिए 7 साल का समय मिलता है जिसमें 18 महीने की राहत भी ले सकते हैं. स्टैंड अप इंडिया के तहत आप प्रोजेक्ट की लागत का 85% तक लोन ले सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए www.standupmitra.in पर संपर्क कर सकते हैं.

उद्योगिनी योजना - Photo Gallery
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उद्योगिनी योजना

देश के ग्रामीण, पिछले और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की महिलाएं उद्योगिनी योजना का लाभ लेकर अपना छोटा-मौटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं. इसके लिए महिलाओं को 1 लाख से 3 लाख तक लोन दिया जाता है. सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं को कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखनी पड़ती. अधिक जानकारी के लिए www.myscheme.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

अन्नपूर्णा योजना - Photo Gallery
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अन्नपूर्णा योजना

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खान-पान से जुड़े बिजनेस के लिए सरकार की ओर से लोन उपलब्ध कराए जाते हैं. आप चाहें तो अन्नपूर्णा योजना के तहत अधिकतम 50,000 रुपये का लोन लेकर घर बैठे छोटा-मोटा फूड बिजनेस शुरू कर सकती हैं. इस योजना के तहत बैंक भी लोन उपलब्ध कराते हैं. अधिक जानकारी के लिए www.myscheme.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

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शी मार्ट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026 में शी मार्ट की घोषणा की है जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाएंगे. यह प्लेटफॉर्म खुद का बिजनेस करने वाली महिलाओं के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है जहां महिलाएं सीधे बड़े बाजार में अपने प्रोडक्ट उतार सकेंगी. अधिक जानकारी के लिए www.myscheme.gov.in पर संपर्क कर सकती हैं.

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business tipsgovernment schemeSmall businesswomen empowermentWomen Empowerment India
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