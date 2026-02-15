  • Home>
टी20 वर्ल्ड कप मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप पांच भारतीय बल्लेबाज़; टॉप पर है ये दिग्गज खिलाड़ी?

Indian Batsmen With Most T20i Runs vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान रविवार (15 फरवरी) को 2026 T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में अपनी दुश्मनी फिर से शुरू करेंगे और आमने-सामने होंगे. मेन इन ब्लू टीम 2009 T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का सामना करने के लिए श्रीलंका जाएगी. पाकिस्तान अपने सभी मैच SL में खेलेगा. अगर पाकिस्तान लीग स्टेज पार कर लेता है तो उसके दूसरे राउंड के मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे.
 
युवराज सिंह से लेकर विराट कोहली तक, यहां T20 वर्ल्ड कप मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप पांच भारतीय बैट्समैन पर एक नज़र डालते हैं. इस लिस्ट में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भी शामिल हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 15, 2026 5:00:53 PM IST

विराट कोहली

विराट कोहली T20I में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला और मेन इन ग्रीन के खिलाफ 11 मैचों में 70.28 की औसत से 492 रन बनाए. कोहली ने 5 हाफ सेंचुरी लगाईं. उन्होंने अपना आखिरी T20I पाकिस्तान के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप के दौरान खेला था.

तिलक वर्मा

तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन T20I खेले हैं - सभी 2025 एशिया कप में. 130 रन के साथ, वह चौथे स्थान पर हैं. एशिया कप के फाइनल में तिलक की नाबाद 69 रन की पारी ने भारत को खिताब जिताया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी पारी में 4 छक्के और 3 चौके लगाए. उन्हें उनकी मैच जिताने वाली पारी के लिए प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवॉर्ड दिया गया.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने T20I से रिटायरमेंट लेने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ 12 मैच खेले थे. भारत के पूर्व कप्तान ने 11 पारियों में 127 रन बनाए. रोहित की कप्तानी वाली भारत ने 2022 और 2024 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया. 2024 T20 WC में भारत को खिताबी जीत दिलाने के बाद रोहित ने सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया.

गौतम गंभीर

पांच पारियों में 139 रन के साथ, गौतम गंभीर तीसरे स्थान पर हैं. भारत के पूर्व उप-कप्तान ने एक अर्धशतक लगाया. उन्होंने मेन इन ग्रीन के खिलाफ दो बार डक भी बनाए. गंभीर ने 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताने वाली 75 रन की पारी खेली थी. मेन इन ब्लू ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन जीता था.

युवराज सिंह

भारतीय दिग्गज ने मेन इन ग्रीन के खिलाफ 8 मैचों में 155 रन बनाए. युवराज 2016 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की यादगार जीत का हिस्सा थे. युवराज ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था. उन्होंने 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

