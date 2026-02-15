टी20 वर्ल्ड कप मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप पांच भारतीय बल्लेबाज़; टॉप पर है ये दिग्गज खिलाड़ी?

Indian Batsmen With Most T20i Runs vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान रविवार (15 फरवरी) को 2026 T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में अपनी दुश्मनी फिर से शुरू करेंगे और आमने-सामने होंगे. मेन इन ब्लू टीम 2009 T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का सामना करने के लिए श्रीलंका जाएगी. पाकिस्तान अपने सभी मैच SL में खेलेगा. अगर पाकिस्तान लीग स्टेज पार कर लेता है तो उसके दूसरे राउंड के मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे.