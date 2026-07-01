मिस्टरबीस्ट से लेकर शॉन मेंडेस तक…कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी? नेटवर्थ जान खुला रह जाएगा मुंह
Top 8 Gen Z Celebrity: जेन जी सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई. 1997 और 2012 के बीच पैदा हुई यह पीढ़ी पहली ऐसी पीढ़ी थी जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना दबदबा बनाया और उनसे खूब पैसे कमाए. कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर मशहूर इन्फ्लुएंसर्स और पॉप स्टार्स तक अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े जेन जी के युवा पहले ही मिलियनेयर बन चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस जेन जी ने सबसे ज्यादा कमाई की है?
जिमी डोनाल्डसन
जिमी डोनाल्डसन को मिस्टरबीस्ट के नाम से जाना जाता है, इस लिस्ट में सबसे अमीर Gen Z सेलिब्रिटी हैं. मिस्टरबीस्ट के YouTube चैनल पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं. मिस्टरबीस्ट अपनी पीढ़ी के दूसरे लोगों से अलग हैं; उनकी अनुमानित नेट वर्थ 2.6 अरब डॉलर है.
काइली जेनर
रियलिटी टीवी स्टार आगे चलकर एक बड़ी इंटरनेट पर्सनैलिटी और कॉस्मेटिक्स की दिग्गज हस्ती बन गईं. 2019 में फोर्ब्स ने काइली जेनर को दुनिया की सबसे कम उम्र की 'सेल्फ़-मेड' अरबपति घोषित किया. उनकी कुल संपत्ति लगभग 700 मिलियन डॉलर है.
जेक पॉल
यूट्यूब स्टार से प्रो बॉक्सर बने जेक पॉल ने माइक टायसन और एंथनी जोशुआ जैसे दिग्गजों के साथ हाई-प्रोफाइल फाइट्स से करोड़ों कमाए हैं. जेक पॉल की नेट वर्थ लगभग 200 मिलियन डॉलर है.
रयान काजी
YouTube के तथाकथित ‘बॉय किंग’ इस लिस्ट में सबसे कम उम्र के और सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. रयान काजी का YouTube चैनल सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले चैनलों में से एक है और उनकी नेट वर्थ लगभग 100 मिलियन डॉलर है.
जुंगकुक
K-pop स्टार जुंगकुक BTS के सदस्य के तौर पर सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं और वे इस ग्रुप के एकमात्र 'ज़ूमर' (Zoomer) हैं. इस सिंगर की अनुमानित नेट वर्थ $50 मिलियन है.
बिली एलिश
बिली एलिश अपनी पीढ़ी की सबसे बड़ी म्यूज़िक स्टार्स में से एक हैं. कई अवॉर्ड जीतने वाली इस सिंगर-सॉन्गराइटर की कुल संपत्ति लगभग 50 मिलियन डॉलर है.
चार्ली डी'अमेलियो
चार्ली डी'अमेलियो अब तक की सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार्स में से एक हैं. इसके चलते उन्होंने ब्रांड डील्स से करोड़ों कमाए हैं. चार्ली डी'अमेलियो की अनुमानित नेट वर्थ $45 मिलियन है.
शॉन मेंडेस
इस कनाडाई सिंगर-सॉन्गराइटर का करियर बहुत सफल रहा है, जिसमें उनके सभी शो हाउसफुल रहे हैं और कई गाने चार्ट में टॉप पर रहे हैं. शॉन मेंडेस ने केल्विन क्लाइन जैसे ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट डील भी की हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 40 मिलियन डॉलर है.