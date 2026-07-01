मिस्टरबीस्ट से लेकर शॉन मेंडेस तक…कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी? नेटवर्थ जान खुला रह जाएगा मुंह

Top 8 Gen Z Celebrity: जेन जी सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई. 1997 और 2012 के बीच पैदा हुई यह पीढ़ी पहली ऐसी पीढ़ी थी जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना दबदबा बनाया और उनसे खूब पैसे कमाए. कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर मशहूर इन्फ्लुएंसर्स और पॉप स्टार्स तक अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े जेन जी के युवा पहले ही मिलियनेयर बन चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस जेन जी ने सबसे ज्यादा कमाई की है?