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मिस्टरबीस्ट से लेकर शॉन मेंडेस तक…कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी? नेटवर्थ जान खुला रह जाएगा मुंह

Top 8 Gen Z Celebrity: जेन जी सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई. 1997 और 2012 के बीच पैदा हुई यह पीढ़ी पहली ऐसी पीढ़ी थी जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना दबदबा बनाया और उनसे खूब पैसे कमाए. कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर मशहूर इन्फ्लुएंसर्स और पॉप स्टार्स तक अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े जेन जी के युवा पहले ही मिलियनेयर बन चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस जेन जी ने सबसे ज्यादा कमाई की है?


By: Sohail Rahman | Published: July 1, 2026 2:10:31 PM IST

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जिमी डोनाल्डसन को मिस्टरबीस्ट के नाम से जाना जाता है, इस लिस्ट में सबसे अमीर Gen Z सेलिब्रिटी हैं. मिस्टरबीस्ट के YouTube चैनल पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं. मिस्टरबीस्ट अपनी पीढ़ी के दूसरे लोगों से अलग हैं; उनकी अनुमानित नेट वर्थ 2.6 अरब डॉलर है.

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