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Top Eid Songs: ‘यूं शबनमी’ जैसे सॉफ्ट गानों के साथ बनाएं ईद का जश्न और भी खास

Top Eid Songs: जैसा की आप सभी जानते हैं कि कल ईद है, और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस खास मौके पर क्या सुनें या बजाएं, तो चिंता न करें, क्योंकि हमने आपके लिए इसका इंतज़ाम कर दिया है. बॉलीवुड ने कई ऐसे दिल को छू लेने वाले गाने दिए हैं जो प्यार और भाईचारे पर आधारित हैं, और ईद-उल-फितर 2026 के जश्न के लिए एकदम सही हैं. कव्वाली और सूफी गानों से लेकर पार्टी नंबर्स तक, इस मौके पर आनंद लेने के लिए आपको गानों की एक बड़ी वैरायटी मिलेगी.चाहे वो फिल्म ‘जोधा अकबर’ का गाना ‘ख्वाजा मेरे ख्वाजा’ हो या ‘सांवरिया’ का ‘यूं शबनमी’, इस प्लेलिस्ट में गानों की एक ऐसी रेंज है जो इस ईद पर इन क्लासिक गानों के साथ आपकी रूह को सुकून देने के लिए एकदम सही होगी; या फिर आप इन जोशीले गानों के साथ अपनी इफ्तार पार्टी में भी जान डाल सकते हैं. 


By: Heena Khan | Published: March 20, 2026 12:51:01 PM IST

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यूँ शबनमी!

यूँ शबनमी! ये गाना रणबीर कपूर और सोनम कपूर का गाना है. इस गाने में दोनों बहुत ही खूबसूरत लगे हैं. वहीं ये गाना आप अपने स्टेटस और स्टैट्स स्टोरी पर भी लगा सकते हैं.

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मुबारक ईद मुबारत

सलमान खान का ये गाना हमेशा ही हिट रहता है. अक्सर ये गाना ईद के मौके पर सबसे ज़्यादा सुना जाता था.

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छाप तिलक

छाप तिलक गाना हाल ही ट्रेंड करता हुआ गाना है. जिसे आज कल सबसे ज्यादा सुना जाता है.

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'ज़ोहरा जबीन'

सलमान खान के पार्टी हिट्स की लिस्ट में नया नाम, 'ज़ोहरा जबीन', रश्मिका मंदाना के साथ मिलकर त्योहारों की खुशियों को जीवंत कर देता है. आधुनिक और शास्त्रीय वाद्ययंत्रों के मेल से बना यह गाना, ईद का अगला बड़ा एंथम बनने के लिए तैयार है.

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'आज की पार्टी'

'बजरंगी भाईजान' ने न सिर्फ़ लोगों का दिल जीता, बल्कि अपने फ़ैन्स को 'आज की पार्टी' के रूप में ईद का एक बेहतरीन एंथम भी दिया. सलमान के आम हाई-एनर्जी गानों के उलट, इस गाने में एक जश्न वाला और देसी अंदाज़ है. प्रीतम की जोशीली धुन और सलमान की मज़ेदार परफ़ॉर्मेंस के मेल ने इसे ईद के लिए एक ज़रूरी गाना बना दिया है, जो आज भी त्योहार का माहौल बनाने का काम करता है.

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'जुम्मे की रात'

फ़िल्म 'किक' का यह गाना सलमान खान के सिग्नेचर स्टाइल को एक नई पहचान देता है. अपने सहज स्वैग, बेल्ट वाले आइकॉनिक मूव और ज़बरदस्त एनर्जी से भरे परफ़ॉर्मेंस के साथ, 'जुम्मे की रात' तुरंत ही एक सेंसेशन बन गया. मीका सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ में गाया गया यह जोशीला गाना ईद के जश्न के लिए एकदम सही माहौल बनाता है और आज भी पार्टियों की शान बना हुआ है.

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