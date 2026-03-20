Top Eid Songs: ‘यूं शबनमी’ जैसे सॉफ्ट गानों के साथ बनाएं ईद का जश्न और भी खास

Top Eid Songs: जैसा की आप सभी जानते हैं कि कल ईद है, और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस खास मौके पर क्या सुनें या बजाएं, तो चिंता न करें, क्योंकि हमने आपके लिए इसका इंतज़ाम कर दिया है. बॉलीवुड ने कई ऐसे दिल को छू लेने वाले गाने दिए हैं जो प्यार और भाईचारे पर आधारित हैं, और ईद-उल-फितर 2026 के जश्न के लिए एकदम सही हैं. कव्वाली और सूफी गानों से लेकर पार्टी नंबर्स तक, इस मौके पर आनंद लेने के लिए आपको गानों की एक बड़ी वैरायटी मिलेगी.चाहे वो फिल्म ‘जोधा अकबर’ का गाना ‘ख्वाजा मेरे ख्वाजा’ हो या ‘सांवरिया’ का ‘यूं शबनमी’, इस प्लेलिस्ट में गानों की एक ऐसी रेंज है जो इस ईद पर इन क्लासिक गानों के साथ आपकी रूह को सुकून देने के लिए एकदम सही होगी; या फिर आप इन जोशीले गानों के साथ अपनी इफ्तार पार्टी में भी जान डाल सकते हैं.