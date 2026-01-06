मोनालिसा से रानी चटर्जी तक! यूपी-बिहार नहीं, इन राज्यों की हसीनाओं ने लूटा भोजपुरी फैंस का दिल; नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश!

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसी थी, अब उससे बहुत बदल गई है. अब, जब एक्टर्स को अलग-अलग क्षेत्रों में ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है, तो भारत के अलग-अलग राज्यों के कलाकारों ने सफलता की तलाश में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा है. इसी तरह, कई सफल भोजपुरी सितारों ने दूसरी भाषाओं में भी काम किया है. इंडस्ट्री में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य के हैं, क्योंकि कोई भी अपनी प्रतिभा से सफलता हासिल कर सकता है. यहाँ, हम आपके लिए मोनालिसा से संभावना सेठ तक जानी-मानी भोजपुरी सितारों की एक लिस्ट लाए हैं, जो दूसरे राज्यों की हैं लेकिन उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में एक शानदार करियर बनाया है.