मोनालिसा से रानी चटर्जी तक! यूपी-बिहार नहीं, इन राज्यों की हसीनाओं ने लूटा भोजपुरी फैंस का दिल; नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश!

मोनालिसा से रानी चटर्जी तक! यूपी-बिहार नहीं, इन राज्यों की हसीनाओं ने लूटा भोजपुरी फैंस का दिल; नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश!
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसी थी, अब उससे बहुत बदल गई है. अब, जब एक्टर्स को अलग-अलग क्षेत्रों में ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है, तो भारत के अलग-अलग राज्यों के कलाकारों ने सफलता की तलाश में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा है. इसी तरह, कई सफल भोजपुरी सितारों ने दूसरी भाषाओं में भी काम किया है. इंडस्ट्री में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य के हैं, क्योंकि कोई भी अपनी प्रतिभा से सफलता हासिल कर सकता है. यहाँ, हम आपके लिए मोनालिसा से संभावना सेठ तक जानी-मानी भोजपुरी सितारों की एक लिस्ट लाए हैं, जो दूसरे राज्यों की हैं लेकिन उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में एक शानदार करियर बनाया है.
मोनालिसा
सबसे लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा का जन्म और पालन-पोषण कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था. उनका जन्म अंतरा बिस्वास के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने चाचा द्वारा सुझाया गया स्टेज नाम मोनालिसा अपनाया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक उड़िया वीडियो एल्बम में एक मॉडल के रूप में की थी. बाद में, उन्होंने 2008 में बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती और मनोज तिवारी के साथ मुख्य भूमिका में फिल्म 'भोले शंकर' से भोजपुरी में डेब्यू किया.
संभावना सेठ
संभावना सेठ, जो कई हिट बॉलीवुड फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, अब मुख्य रूप से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उनका पालन-पोषण दिल्ली में हुआ और हिंदी फिल्म '36 चाइना टाउन' के ट्रैक 'आशिकी में तेरी' में आने के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली. वह अपने शानदार डांस मूव्स के लिए जानी जाती हैं और उनके नाम कई चार्टबस्टर गाने हैं. 2016 में, संभावना ने अपने बॉयफ्रेंड अविनाश द्विवेदी से शादी की.
शुभी शर्मा
शुभी शर्मा का जन्म राजस्थान के जयपुर में एक हिंदू परिवार में हुआ था. बचपन से ही उन्हें एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी और वह स्कूल में कई स्टेज शो का हिस्सा रही हैं. शर्मा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में प्रवेश लाल यादव के साथ फिल्म 'चलनी के चालाल दुल्हा' से की थी. उन्हें इस फिल्म के लिए साल का बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी मिला. 2015 में, उन्होंने जॉन अब्राहम-स्टारर 'वेलकम बैक' में एक आइटम सॉन्ग '20-20' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
रिंकू घोष
भोजपुरी अभिनेत्री रिंकू घोष का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन केरल में बिताया. केरल आने के बाद, उन्होंने एक मॉडल के तौर पर अपना करियर शुरू किया और 1996 में मिस मुंबई का खिताब जीता. बाद में, वह कई पॉपुलर टेलीविज़न शो में नज़र आईं. रिंकू को सुपर हिट भोजपुरी फ़िल्म 'सुहागन बना दा सजना हमार' में अपनी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जिसे सुनील सिन्हा ने डायरेक्ट किया था.
मनी भट्टाचार्य
मनी भट्टाचार्य, जिन्होंने 2017 में फ़िल्म 'ज़िला चंपारण' से भोजपुरी में डेब्यू किया था, उनका जन्म और पालन-पोषण कोलकाता में हुआ. इस फ़िल्म में सिंगर-एक्टर खेसारी लाल यादव लीड रोल में हैं. मनी को प्रवेश लाल यादव और दिनेश लाल यादव के साथ 'घूंघट में घोटाला' जैसी भोजपुरी फ़िल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. एक्टिंग के अलावा, वह अपने शानदार डांस मूव्स के लिए भी जानी जाती हैं और उनके नाम कुछ हिट आइटम सॉन्ग भी हैं.
रानी चटर्जी
भोजपुरी सिनेमा की 'क्वीन' रानी चटर्जी इंडस्ट्री की सबसे मशहूर, पावरफुल और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उनका असली नाम सबीहा शेख है, और उनका जन्म मुंबई में हुआ था. 3 नवंबर, 1989 को एक मुस्लिम परिवार में जन्मी रानी ने अपनी स्कूलिंग वसई इलाके से पूरी की. अपने 20 साल के करियर में रानी ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वह अपनी पहली फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसावाला' से रातों-रात स्टार बन गईं और सोशल मीडिया पर भी बहुत पॉपुलर हैं.