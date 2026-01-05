Hollywood Hot Movies: भूल जाएंगे 365 Days! हॉलीवुड की ये फिल्में उड़ा देंगी रातों की नींदे; कूट-कूटकर भरे हैं Intimate Scene
Hollywood Hot Movies: थ्रिलर, कॉमेडी या साइंस-फिक्शन हर फिल्म का सेंटर लव स्टोरी होती है. लेकिन फिल्मी रोमांस चुनना आसान काम नहीं है, लेकिन हमने पैशन और केमिस्ट्री पर फोकस किया जाए तो यह दर्शकों की दिलों की धड़कन बढ़ा देता है. आइए रोमांटिक हॉलीवुड फिल्मों की शानदार लिस्ट
कॉल मी बाय योर नेम
कॉल मी बाय योर नेम एलियो और ओलिवर के गहरे गर्मियों के रोमांस की कहानी है, जो पहले प्यार की खूबसूरती, उलझन और दर्द को दिल को छू लेने वाली नज़दीकी से दिखाता है.
क्रूएल इंटेंशन्स
क्रूएल इंटेंशन्स एलीट मैनहट्टन में चालाक टीनएजर्स की कहानी है, जो एक फ्रेंच लिटरेरी क्लासिक की स्टाइलिश रीटेलिंग में रोमांस और धोखे को मिलाती है.
डर्टी डांसिंग
डर्टी डांसिंग बेबी और जॉनी के बीच गर्मियों के रोमांचक रोमांस को दिखाती है, जहाँ सेंसुअल डांस लेसन पर्सनल ग्रोथ, प्यार और विद्रोह को जगाते हैं.
घोस्ट
पैट्रिक स्वेज़ी और डेमी मूर ने घोस्ट में अभिनय किया है, जो एक रोमांटिक सुपरनैचुरल ड्रामा है जहां मौत के बाद भी प्यार जारी रहता है, और फिल्म के आइकॉनिक पॉटरी सीन से यह बात और भी खास हो जाती है.
ला ला लैंड
एम्मा स्टोन और रयान गोसलिंग ला ला लैंड में चमकते हैं, यह एक शानदार म्यूजिकल फिल्म है जो लॉस एंजिल्स में प्यार, सपनों और छूटे हुए मौकों के जादू और दिल टूटने को दिखाती है.
मिसिसिपी मसाला
मिसिसिपी मसाला एक अश्वेत अमेरिकी आदमी और एक भारतीय महिला के बीच एक ज़बरदस्त रोमांस की कहानी है.
365 Days
365 Days एक पोलिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हिंदी डबिंग में उपलब्ध है, और यह एक युवा महिला के इर्द-गिर्द घूमती है.
फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे
फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे सन् 2015 की एक अमेरिकी रुमानी कामुक फिल्म है. फ़िल्म का निर्देशन सैम टेलर-जॉनसन ने किया है. इसमें आपको रोमांस भर-भरकर देखने को मिलेगा.