8 Highest Grossing Films: धुरंधर नहीं इस फिल्म ने की थी धुआंधार कमाई तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड

8 Highest Grossing Indian Movies: भारतीय सिनेमा अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है. चाहे बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री, कई फिल्मों ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल किया कि रिकॉर्ड टूटते चले गए. इन फिल्मों ने कहानी, एक्शन और इमोशन के दम पर विदेशी दर्शकों को भी अपना दीवाना बनाया और करोड़ों की कमाई कर इतिहास रच दिया.