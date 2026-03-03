  • Home>
  • Gallery»
  • किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें

किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें

Iran Beautiful Actresses: ईरान सिनेमा की तारीफ पूरी दुनिया में होती है. इसकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन सिनेमाज में की जाती है. यहां कई खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस मौजूद हैं. जिन्होंने अपनी पहचान ग्लोबल स्तर पर बनाई है. 


By: Preeti Rajput | Published: March 3, 2026 3:33:09 PM IST

Follow us on
Google News
किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
1/8

तरानेह अलीदूस्ती

तरानेह अलीदूस्ती की उम्र 42 साल है. वह ईरान की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. उन्होंने The Salesman जैसी कई पॉपूलर फिल्मों में काम किया है.

You Might Be Interested In
किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
2/8

नाजनीन बोनियादी

नाजनीन बोनियादी एक ब्रिटिश-ईरानी एक्ट्रेस हैं, साथ ही वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं. उनकी पॉपुलर फिल्मों में Iron Man 3, Hotel Mumbai समेत कई फिल्में शामिल हैं.

किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
3/8

गोलशिफ्तेह फरहानी

गोलशिफ्तेह फरहानी ईरान की एक्ट्रेस सिंगर और म्यूजिशियन हैं. उनकी उम्र 42 साल के करीब है,वह ईरानी और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा दोनों में काम कर चुकी हैं.

You Might Be Interested In
किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
4/8

एलनाज़ हबीबी

ईरानी फिल्म और टीवी एक्ट्रेस एलनाज़ हबीबी ने अपने करियर की शुरुआत काफी कम उम्र में की थी. उन्होंने काफी कम उम्र में अपनी पहचान एक मशहूर अदाकारा के तौर पर बना ली है. उन्होंने टीवी सीरीज़ Shahrzad खूब वाहवाही हासिल की थी.

किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
5/8

नाज़नीन बयाती

नाज़नीन बयाती ईरान की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. एक्ट्रेस ने फिल्म Darband (2013) से अपनी एक अलग पहचान बनाई. इसके बाद वह कई पॉपूलर फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
6/8

तारा ग्रैमी

ईरानी-कैनेडियन एक्ट्रेस और नाटककार तारा ग्रैमी हैं. वह मॉडर्न रोल्स के लिए मशहूर हैं. वह कई पॉपूलर फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
7/8

सोगोल खालेघ

ईरान की जानी-मानी फिल्म और टीवी एक्ट्रेस सोगोल खालेघ ने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने Iran Burger जैसे कई शानदार प्रोजेक्टस किए हैं.

You Might Be Interested In
किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
8/8

दीबा ज़ाहेदी

दीबा ज़ाहेदीईरान की मशहूर फिल्म और टीवी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने थिएटर और शॉर्ट फिल्मों से करियर की शुरुआत की. आज वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं.

Tags:
iran actressesiran israel conflictTaraneh Alidoosti
किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery
किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें - Photo Gallery