किसी ‘अप्सरा ‘से कम नहीं ईरान की ये 8 हसीनाएं, अपनी अदाओं से गिराती हैं बिजलियां- देखें तस्वीरें

एलनाज़ हबीबी

ईरानी फिल्म और टीवी एक्ट्रेस एलनाज़ हबीबी ने अपने करियर की शुरुआत काफी कम उम्र में की थी. उन्होंने काफी कम उम्र में अपनी पहचान एक मशहूर अदाकारा के तौर पर बना ली है. उन्होंने टीवी सीरीज़ Shahrzad खूब वाहवाही हासिल की थी.