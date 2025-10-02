त्योहारी मौसम में परिवार के साथ देखने के लिए 8 सुपरहिट बॉलीवुड फिल्में
बॉलीवुड ने हमेशा से ही परिवार के लिए फिल्में बनाई हैं, जो हंसी, मनोरंजन और कभी-कभी गहरी भावनाओं का मिश्रण पेश करती हैं. त्योहारों के दौरान या खाली समय में, इन फिल्मों को देखना सभी उम्र के लोगों के लिए मजेदार और यादगार अनुभव बनाता है. ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों की अहमियत को भी दर्शाती हैं.
हम आपके हैं कौन
1994 में रिलीज हुई यह फिल्म परिवार और रिश्तों की सुंदर कहानी पेश करती है. शादी, त्योहार और पारिवारिक खुशी की झलक यहाँ देखने को मिलती है. मसलन, सलमान और माधुरी के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री, हास्य और भावनात्मक सीन हर दर्शक को बांध लेते हैं.
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे
शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ने रोमांस की एक नई मिसाल बनाई है. इस फिल्म में प्यार, परिवार और रिवाजों का अच्छा मेल है.
कभी खुशी कभी गम
काजोल, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की स्टारकास्ट ने परिवार की कहानी को जीवंत किया. फिल्म में रिश्तों के उतार-चढ़ाव, हंसी और भावनाओं का सुंदर मेल है.
चुपके चुपके
सुरेश शर्मा, अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ने बेहतरीन अभिनय किया है. यह फिल्म हँसी से भरपूर है.
आनंद
राज कुमार और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने इस फिल्म को यादगार बना दिया. जीवन, दोस्ती और परिवार के महत्व पर आधारित यह फिल्म भावनाओं से भरी है.
हेरा फेरी
अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ यह फिल्म हास्य का पिटारा है. परिवार और दोस्तों के बीच की मस्ती और गलतफहमियों का मजेदार अंदाज दर्शकों को हंसाता है.
भूल भुलैया2
भूल भुलैया एक कॉमिक हॉरर फिल्म है जिसे आप अपने परिवार के साथ देख सकते है. इसमें आपको मनोरंजन और डर का मिश्रण देखने को मिलता है. इस मूवी में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने इसे मजेदार और यादगार बना दिया.
पैगाम
यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों और हंसी का सुंदर संगम पेश करती है. हल्के-फुल्के हास्य और जीवन के सीख देने वाले पल इसे हर उम्र के दर्शक के लिए आकर्षक बनाते हैं
