Ritesh Panday Bhojpuri Songs: हर शादी में धमाल मचाते हैं रितेश पांडे के भोजपुरी गाने, कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट है?

Ritesh Panday Bhojpuri Songs: बॉलीवुड की तरह भोजपुरी का क्रेज भी लोगों की बीच लगातार बढ़ता जा रहा है. भोजपुरी इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ती जा रही है. इंडस्ट्री के स्टार्स पूरे देश में अपनी पहचान बना रहे हैं. भोजपुरी फिल्मों से लेकर गानों तक का क्रेज लोगों में देखने को मिलता है. यूपी-बिहार की शादियां तो भोजपुरी गानों के बिना पूरी ही नहीं हो सकती हैं. ऐसे में हम आपकों कुछ ऐसे गानों के बारे में बताने जा रहे हैं. जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए हैं. इस गाने को भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय ने गाया है. इस गाने ने यूट्यूब के साथ-साथ शादियों में भी खूब धमाल मचाया है.