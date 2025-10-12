Love Triangle नहीं, Emotional Tsunami! इन K-Dramas को देखकर हार बैठेंगे आप भी अपना दिल - Photo Gallery
Love Triangle नहीं, Emotional Tsunami! इन K-Dramas को देखकर हार बैठेंगे आप भी अपना दिल

K-Dramas Based on Love Triangles: के-ड्रामा की कहानियाँ सिर्फ रोमांस नहीं, इमोशन और ट्विस्ट का खूबसूरत कॉम्बिनेशन होती हैं. जब भी बात लव ट्रायंगल की आती है, तो हर एपिसोड में एक नया एहसास देखने को मिलता है. दो लोगों के बीच उलझा एक दिल और तीसरे की चाह — यही इन ड्रामाज की जान होती है. अगर आप ऐसे शोज़ पसंद करते हैं जहाँ प्यार, दर्द और फैसले सब साथ चलते हैं, तो ये 7 के-ड्रामाज आपके लिए हैं

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: October 13, 2025 5:44:06 AM IST

1/8

True Beauty

True Beauty एक हाई स्कूल सीरीज़ है जिसमें एक लड़की मेकअप से अपना चेहरा छुपाती है लेकिन जब दो पॉपुलर लड़के उसकी ज़िंदगी में आते हैं, तो दिल और पहचान की लड़ाई शुरू होती है.

2/8

Start-Up

Start-Up में एक लड़की अपने करियर और दिल के बीच फँसी होती है. एक लड़का उसके बचपन के खतों से जुड़ा है, जबकि दूसरा उसकी मेहनत में विश्वास रखता है,यह कहानी बताती है कि ज़िंदगी में सही इंसान चुनना हमेशा आसान नहीं होता .

3/8

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo

यह हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसमे एक ऐसी लड़की की कहानी है जो टाइम-ट्रैवल कर 10 राजकुमारों की दुनिया में पहुँचती है .वहाँ उसका दिल दो प्रिंस के बीच उलझ जाता है.

4/8

Reply 1988

बचपन की दोस्ती, मोहल्ले की गलियाँ और छुपे इमोशन Reply 1988 इन्हें खूबसूरती से दिखाता है. दो दोस्तों का एक ही लड़की से प्यार कहानी को मासूम लेकिन दिल तोड़ने वाला बनाता है.

5/8

Love Alarm

एक मोबाइल ऐप जो बताता है कौन आपसे प्यार करता है सुनने में मज़ेदार, लेकिन असल में उलझन भरा. दो दोस्तों के बीच फँसी एक लड़की, और एक अलार्म जो दिलों को हिला देता है.

6/8

The Heirs

एक अमीर लड़का और एक साधारण लड़की की प्रेम कहानी तब बदल जाती है जब उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसी लड़की से प्यार करने लगता है. The Heirs में इमोशन, क्लास और सच्चे प्यार का खूबसूरत संगम है.

7/8

Extraordinary You

Extraordinary You एक हाई स्कूल ड्रामा है जहाँ लड़की को पता चलता है कि वह एक वेबटून की किरदार है. वह अपनी कहानी बदलने की कोशिश करती है और एक नए लड़के से प्यार कर बैठती है, जबकि उसका तयशुदा मंगेतर कोई और होता है.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

