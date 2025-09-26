IMDb पर सबसे ज्यादा रेटेड हॉरर फिल्में, जिन्हें देखने के बाद आप अकेले नहीं सो पाएंगे
जब अंधेरे कमरे में भूतिया आवाजें गूंजती हैं, या स्क्रीन पर अचानक कुछ डरावना सामने आता है, तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं.यही रोमांच हॉरर फिल्मों को खास बनाता है. आज के समय में हॉलीवुड से लेकर अन्य सिनेमा इंडस्ट्री तक कई ऐसी फिल्में बनी हैं, तो चलिए जानते है दिल दहला देने वाली मूविज के बारे में जो आप IMBD
द एक्सॉर्सिस्ट
हॉरर फिल्मों की क्लासिक गिनी जाने वाली द एक्सॉर्सिस्ट एक बच्ची की डरावनी कहानी दिखाती है, जिस पर शैतानी आत्मा का साया होता है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस इसे और डरावना बनाते हैं.
द शाइनिंग (1980)
स्टैनली कुब्रिक की यह फिल्म मनोवैज्ञानिक हॉरर का बेहतरीन उदाहरण है. एक परिवार के होटल में फंसने और धीरे-धीरे पिता के पागलपन की ओर बढ़ने की कहानी इतनी गहरी है कि दर्शकों को झकझोर देती है.
साइको
अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको हॉरर-थ्रिलर फिल्म है. नॉर्मन बेट्स का किरदार और उसकी रहस्यमयी मानसिक स्थिति दर्शकों को एक अलग तरह का डर महसूस कराती है.
हेरेडिटरी
हॉरर फिल्मों में हेरेडिटरी का नाम सबसे ऊपर आता है. यह फिल्म परिवार की ट्रेजेडी और शैतानी शक्तियों के खौफ को जोड़ती है. कहानी धीरे-धीरे खुलती है और हर सीन दर्शकों के अंदर बेचैनी पैदा करता है.
गेट आउट
गेट आउट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि समाजिक संदेश वाली फिल्म भी है. यह दिखाती है कि नस्लभेद और छिपी हुई बुराई किस तरह इंसानों के लिए डरावनी बन सकती है.
द कॉन्ज्यूरिंग
द कॉन्ज्यूरिंग फेमस हॉरर फिल्मों में से एक है और यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की कहानी बताती है.
ए क्वाइट प्लेस
यह फिल्म हॉरर और सस्पेंस का अनोखा मिश्रण है. इसमें दिखाया गया है कि एक परिवार को ऐसे जीवों से बचना है जो आवाज सुनकर हमला कर देते हैं. पूरी फिल्म में सन्नाटा और डर का माहौल बना रहता है.
