खाने के शौकीनों के लिए दिल्ली के 7 बेस्ट स्ट्रीट फूड प्लेसेज, जिसे खाने के बाद आप भी अपनी उंगलियां चाटने बैठ जाएंगे
जहाँ एक बार खाकर बन जाओगे इनके दीवाने खाने की बात हो और दिल्ली की स्ट्रीट फूड की चर्चा न हो, तो अधूरा सा लगे। दिल्ली के मोमोज हों या गोलगप्पे, हर खाना अपनी अलग ही पहचान रखता है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में, जहाँ जाकर खाने का अनुभव आपको बार-बार लौटने पर मजबूर कर देगा।
चांदनी चौक
दिल्ली का दिल कहे जाने वाला चांदनी चौक स्वाद की दुनिया में भी खास है। यहाँ के पराठे, मलाई वाली लस्सी और मोटी-मोटी जलेबियां बेहद प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा, यहाँ की चाट की खुशबू और रंग आपको तुरंत अपनी तरफ खींचेगी।
जामा मस्जिद
अगर आप नॉन-वेज के शौकीन हैं, तो जामा मस्जिद आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ के कबाब इतने लाजवाब होते हैं कि दूर-दूर से लोग सिर्फ इन्हें चखने के लिए आते हैं। गर्मी हो या सर्दी, कबाब का मजा हर मौसम में अलग ही रहता है।
कनॉट प्लेस
भारत के सबसे पुराने और बेहतरीन खाने की जगहों में से एक, कनॉट प्लेस में आपको हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। यहाँ ऐसे कई स्टॉल्स हैं जहाँ आप कम पैसों में बढ़िया खाना खा सकते हैं।
लाजपत नगर
लाजपत नगर अपने शॉपिंग हब के साथ-साथ खाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का राम लड्डू फूट कॉर्नर इतनी मशहूर जगह है कि जो एक बार यहाँ का लड्डू खा लेता है, उसका दिल वहीं रह जाता है।
मजनू का टीला
मजनू का टीला आज भी दिल्ली के ट्रेडिशनल और ट्रेंडी फूड स्पॉट्स में से एक है। यहाँ कोरियन और तिब्बती खाने का खासा रंग है। इसके अलावा, शॉपिंग का भी मज़ा आप यहाँ बखूबी ले सकते हैं।
सरोजिनी नगर
सरोजिनी नगर बाजार अपनी शॉपिंग के साथ-साथ स्वादिष्ट खाने के लिए भी फेमस है। जितना मजा आपको यहाँ खरीदारी में आएगा, उतना ही मजा खाने-पीने में भी मिलेगा।
