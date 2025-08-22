  • Home>
  • Gallery»
  • क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास

क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास

आजकल व्यस्त जिंदगी में थिएटर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में ओटिटि प्लेटफॉर्म वीकेंड को खास बनाने का बेहतरीन जरिया बन गए हैं। चाहे हॉरर हो, ड्रामा, रोमांस या एक्शन हर मूड के लिएओटिटि पर फिल्में मौजूद हैं। वीकेंड पर घर बैठे अपने परिवार या दोस्तों संग फिल्में देखकर न सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है बल्कि रिलैक्सेशन भी। अब मूवी नाइट्स सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल और टीवी पर भी हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए जानते हैं, कुछ ऐसी मूविज के बारे में जिसे देखने के बाद आप भूल नहीं पाऐंगे

By: Komal Kumari Last Updated: August 22, 2025 21:50:49 IST
Follow us on
Google News
"Amar Boss" is a beautiful Bengali drama. - Photo Gallery
1/7

आमार बॉस ( एक खूबसूरत बंगाली ड्रामा)

"आमार बॉस" एक खूबसूरत बंगाली ड्रामा है, जो 9 मई 2025 को रिलीज हुआ। इसकी कहानी "अनिमेष" नाम के नाटक से प्रेरित है। फिल्म बुजुर्गों के अकेलेपन और भावनाओं को छूती है। यह एक परिवार के साथ देखने लायक भावुक फिल्म है, खासकर वीकेंड पर।

Madrasakaran (a powerful Tamil action film) - Photo Gallery
2/7

मद्रासकरण (एक दमदार तमिल एक्शन फिल्म)

"मद्रासकरण" एक दमदार तमिल एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन वली मोहन दास ने किया है। यह फिल्म सत्यनाम नामक इंसान की जिंदगी पर आधारित है। 10 जनवरी 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है और दर्शकों को रोमांचित कर देती है।

'Kolahalam' - Photo Gallery
3/7

कोलाहलम (केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित)

"कोलाहलम" एक मलयालम फिल्म है, जो अप्रैल 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई। यह फिल्म केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें तीन अलग-अलग लव स्टोरीज को पिरोया गया है। इसमें एक्शन, थ्रिल और इमोशन्स का बेहतरीन मिश्रण है, जो दर्शकों को बांधे रखता है।

"Mother" (a horror thriller film) - Photo Gallery
4/7

"माँ"( हॉरर थ्रिलर फिल्म)

"माँ" एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसने सिनेमाघरों में दर्शकों को खूब डराया। अब यह मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। डर और रोमांच से भरी यह फिल्म वीकेंड पर परिवार संग देखने के लिए बढ़िया विकल्प है, खासकर हॉरर पसंद करने वालों के लिए।

shodh(film based on mental health) - Photo Gallery
5/7

शोध (मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित फिल्म)

"शोध" एक गंभीर फिल्म है, जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति की जिंदगी को दिखाती है। यह फिल्म समाज में मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को उजागर करती है। परिवार संग देखने लायक यह मूवी सोचने पर मजबूर कर देती है और दर्शकों के दिल को छूती है।

Thalaivan Thalaivi (About a simple girl - Photo Gallery
6/7

थलाइवन थलाइवी (एक साधारण सी लड़की के ऊपर)

"थलाइवन थलाइवी" जयललिता की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। यह एक साधारण लड़की की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जिसने संघर्ष कर सफलता हासिल की। यह फिल्म हर लड़की के लिए देखने लायक है क्योंकि यह साहस, सपनों और मेहनत से जीवन बदलने का संदेश देती है।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास - Photo Gallery
क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास - Photo Gallery
क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास - Photo Gallery
क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?