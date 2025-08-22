क्या आप भी हो रहे हैं इस वीकेंड बोर? तो ये कुछ खास OTT पर रिलीज फिल्में आपके दिन को बना देंगी और भी खास

आजकल व्यस्त जिंदगी में थिएटर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में ओटिटि प्लेटफॉर्म वीकेंड को खास बनाने का बेहतरीन जरिया बन गए हैं। चाहे हॉरर हो, ड्रामा, रोमांस या एक्शन हर मूड के लिएओटिटि पर फिल्में मौजूद हैं। वीकेंड पर घर बैठे अपने परिवार या दोस्तों संग फिल्में देखकर न सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है बल्कि रिलैक्सेशन भी। अब मूवी नाइट्स सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल और टीवी पर भी हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए जानते हैं, कुछ ऐसी मूविज के बारे में जिसे देखने के बाद आप भूल नहीं पाऐंगे