  • क्या आपको फैटी लिवर है? इन संकेतों से करें पहचान और समय पर इलाज पाएं

क्या आपको फैटी लिवर है? इन संकेतों से करें पहचान और समय पर इलाज पाएं

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। बढ़ता तनाव, जंक फूड, कम नींद और एक्सरसाइज की कमी सीधे हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इसके लिए महंगे फूड्स या सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी। जबकि सच यह है कि हमारी थाली में मौजूद कुछ साधारण चीजें ही हमारी सेहत का खजाना हैं।ऐसा ही एक फल है सेब तो अगर आप हेल्दी दिल और एनर्जी से भरी लाइफ जीना चाहते हैं तो रोजाना एक सेब को अपनी डाइट में शामिल करना एक शानदार कदम हो सकता है। आइए जानते हैं कि सेब हमारे दिल को कैसे सेहतमंद बनाए रखता है।

By: Komal Kumari Last Updated: September 1, 2025 22:56:20 IST
खराब कोलेस्ट्रॉल घटाने में कारगर

आजकल ज्यादातर लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। धमनियों में फैट जमने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सेब में घुलनशील फाइबर होता है, खासकर पेक्टिन, जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने में मदद करता है।

ब्लड प्रेशर को रखे संतुलित

हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारी का एक बड़ा कारण है। सेब पोटैशियम का बेहतरीन स्रोत है।यही वजह है कि सेब खाने की आदत हार्ट डिजीज के खतरे को कम कर सकती है।

एंटीऑक्सीडेंट का खजाना

सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे क्वेरसेटिन, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं।

वजन नियंत्रित करने में मददगार

दिल की बीमारियों का एक बड़ा कारण है मोटापा। ज्यादा फैट और ओवरईटिंग से हार्ट पर दबाव बढ़ता है। सेब कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वाला फल है।

ब्लड शुगर लेवल को रखे बैलेंस

डायबिटीज और हार्ट डिजीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं। शुगर का स्तर बिगड़ने पर दिल पर दबाव बढ़ता है। सेब में नैचुरल शुगर के साथ-साथ फाइबर भी होता है, जो ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाता है।

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए

दिल को बीमारियों से बचाने के लिए शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होना ज़रूरी है। सेब विटामिन C का अच्छा स्रोत है।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

