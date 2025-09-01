क्या आपको फैटी लिवर है? इन संकेतों से करें पहचान और समय पर इलाज पाएं

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। बढ़ता तनाव, जंक फूड, कम नींद और एक्सरसाइज की कमी सीधे हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इसके लिए महंगे फूड्स या सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी। जबकि सच यह है कि हमारी थाली में मौजूद कुछ साधारण चीजें ही हमारी सेहत का खजाना हैं।ऐसा ही एक फल है सेब तो अगर आप हेल्दी दिल और एनर्जी से भरी लाइफ जीना चाहते हैं तो रोजाना एक सेब को अपनी डाइट में शामिल करना एक शानदार कदम हो सकता है। आइए जानते हैं कि सेब हमारे दिल को कैसे सेहतमंद बनाए रखता है।