Top 6 Pakistani Drama: ‘Meri Zindagi Hai Tu’ ही नहीं, साल के ये 6 पाकिस्तानी ड्रामे हैं बेहतरीन; अगले एपिसोड का भी नहीं होगा इंतजार
Top 6 Pakistani Drama: पाकिस्तानी ड्रामा अपनी इमोशनल कहानियों, ज़बरदस्त एक्टिंग और दर्शकों की पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों की वजह से दुनिया भर के दर्शकों को अपनी ओर खींचते रहते हैं. 2026 में, कई नए शो पहले ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच चुके हैं. अगर आप नए पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू करने का सोच रहे हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा चुनें, तो यहां 2026 के छह ऐसे ड्रामा की लिस्ट दी गई है जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए, साथ ही यह भी बताया गया है कि भारतीय दर्शक इन्हें कहां स्ट्रीम कर सकते हैं.
मेरी ज़िंदगी है तू
हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान अभिनीत, यह 2026 का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बना हुआ है. रमज़ान के शेड्यूल के कारण, अब इसका प्रसारण हफ़्ते में एक बार, शनिवार की रात को होता है. अब तक इसके 31 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं.
कफील
एक उच्च-रेटेड सामाजिक ड्रामा, जो 2026 की शुरुआत से ही लगातार शीर्ष तीन शो में बना हुआ है. अब तक इसके इक्कीस एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं. इसमें सनम सईद और एम्माद इरफ़ानी मुख्य भूमिकाओं में हैं.
देख ज़रा प्यार से
युमना ज़ैदी और हमज़ा सोहेल अभिनीत, यह एक हल्की-फुल्की पारिवारिक कॉमेडी है, जिसे साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है. अब तक इसके पाँच एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं.
मुअम्मा
सबा क़मर और उस्मान मुख्तार अभिनीत, यह मिस्ट्री-थ्रिलर लगातार बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित कर रहा है. अब तक इसके उन्नीस एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं.
एक और पाकीज़ा
साइबर अपराध और निजता पर केंद्रित एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक ड्रामा, जिसमें सेहर खान मुख्य भूमिका में हैं. अब तक इसके बारह एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं.
माँ
आइना आसिफ़ को 'राहा' के किरदार में पेश करने वाला यह ड्रामा, त्याग और छिपी हुई पहचान जैसे विषयों को दर्शाता है; जिसमें एक छोटी लड़की अपने जन्म और परिवार से जुड़ी सच्चाई का पता लगाती है. अब तक इसके पंद्रह एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं.