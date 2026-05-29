OTT Weekend Watch: सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, समाज का कड़वा सच दिखाती हैं ओटीटी की ये 6 फिल्में, देखें लिस्ट
OTT Weekend Watch: ‘मिसेज’ और ‘चिरैया’ जैसी फिल्मों ने समाज की कड़वी सच्चाइयों को पर्दे पर दिखाकर लोगों को भावुक कर दिया. अगर आपको ऐसी दमदार और महिला-केंद्रित कहानियां पसंद हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये 6 फिल्में और सीरीज आपके वीकेंड को शानदार बना सकती हैं.
पार्च्ड
ओटीटी प्लेटफॉर्म – अमेजन प्राइम वीडियो
IMDb रेटिंग – 7.5/10
राजस्थान के ग्रामीण परिवेश पर आधारित ये फिल्म चार महिलाओं की जिंदगी को दिखाती है, जो समाज की पुरानी सोच और घरेलू अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती हैं.
डार्लिंग्स
ओटीटी प्लेटफॉर्म – नेटफ्लिक्स
IMDb रेटिंग – 6.7/10
ये फिल्म घरेलू हिंसा और महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी है. मां-बेटी की जोड़ी अपने जीवन में हो रहे अत्याचारों का जवाब अनोखे तरीके से देती है. फिल्म में कॉमेडी और गंभीर संदेश का शानदार संतुलन देखने को मिलता है.
थप्पड़
ओटीटी प्लेटफॉर्म – एमएक्स प्लेयर
IMDb रेटिंग – 7/10
तापसी पन्नू स्टारर ये फिल्म रिश्तों में सम्मान की अहमियत को दिखाती है. कहानी इस सवाल को उठाती है कि क्या शादी के बाद महिलाओं को हर अपमान सह लेना चाहिए. फिल्म समाज की सोच पर गहरी चोट करती है.
प्रोवोक्ड
ओटीटी प्लेटफॉर्म – एमएक्स प्लेयर
IMDb रेटिंग – 6.4/10
सच्ची घटना से प्रेरित ये फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है, जो सालों तक घरेलू हिंसा झेलने के बाद अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है. ऐश्वर्या राय बच्चन की दमदार एक्टिंग फिल्म को और प्रभावशाली बनाती है.
आकाश वाणी
ओटीटी प्लेटफॉर्म – यूट्यूब
IMDb रेटिंग – 6.4/10
ये फिल्म प्यार, रिश्तों और जबरन शादी जैसे संवेदनशील मुद्दों को सामने लाती है. कहानी दिखाती है कि एक गलत रिश्ते में फंसी महिला किस तरह मानसिक संघर्ष से गुजरती है और खुद को मजबूत बनाती है.
सेक्शन 375
ओटीटी प्लेटफॉर्म – अमेजन प्राइम वीडियो
IMDb रेटिंग – 8.1/10
ये कोर्टरूम ड्रामा सहमति और कानून के जटिल पहलुओं पर आधारित है. फिल्म की कहानी अंत तक लोगों को बांधे रखती है और कई सामाजिक सवाल खड़े करती है. अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा की एक्टिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है.