OTT Weekend Watch: सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, समाज का कड़वा सच दिखाती हैं ओटीटी की ये 6 फिल्में, देखें लिस्ट

सेक्शन 375

ओटीटी प्लेटफॉर्म – अमेजन प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग – 8.1/10



ये कोर्टरूम ड्रामा सहमति और कानून के जटिल पहलुओं पर आधारित है. फिल्म की कहानी अंत तक लोगों को बांधे रखती है और कई सामाजिक सवाल खड़े करती है. अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा की एक्टिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है.