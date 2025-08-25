  • Home>
YouTube Top  Thriller Movies List:  अगर आप रोमांच, सस्पेंस और दिमाग घुमा देने वाली कहानियों के शौकीन हैं तो आपके लिए यूट्यूब पर हिंदी में बिल्कुल फ्री मौजूद कुछ क्राइम थ्रिलर फिल्में किसी तोहफे से कम नहीं।तो आइए जानते हैं ऐसी 7 बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में, जिन्हें देखकर आपको थ्रिल और रोमांच दोनों का डबल डोज मिलेगा।

By: Komal Kumari Last Updated: August 25, 2025 22:49:28 IST
A film based on the power of the common man
1/7

आम आदमी की ताकत पर आधारित फिल्म

नीरज पांडे की यह फिल्म आम आदमी की ताकत को दर्शाती है। कहानी एक अनजान कॉल से शुरू होती है, जो मुंबई पुलिस को चौकन्ना कर देती है। एक व्यक्ति बम धमाकों की धमकी देता है और पुलिस व सरकार को चारों ओर से घेर लेता है।

YouTube की ये कुछ शानदार थ्रिलर और फ्री मूवीज,देखने के बाद हिल जाएगा आपका संतुलन
2/7

नोएडा डबल मर्डर केस पर आधारित फिल्म

मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म नोएडा डबल मर्डर केस पर आधारित है। इरफान खान का शानदार अभिनय इसे और भी दमदार बना देता है। कहानी एक 14 वर्षीय लड़की और नौकर की हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन जांच में इतने ट्विस्ट और वर्जन सामने आते हैं कि दर्शक कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सच कौन है।

Based on a pregnant woman
3/7

गर्भवती महिला पर अधारीत

विद्या बालन की इस फिल्म को कौन भूल सकता है? एक गर्भवती महिला अपने लापता पति की तलाश में कोलकाता आती है। शहर की गलियां, त्यौहारों का माहौल और बीच-बीच में हो रहे रहस्यमयी घटनाक्रम फिल्म को और रोमांचक बना देते हैं।

A film based on the politics of South Asia
4/7

साउथ एशिया की राजनीति पर अधारीत फिल्म

जॉन अब्राहम अभिनीत यह फिल्म साउथ एशिया की राजनीति और आतंकवाद पर गहरी नजर डालती है। फिल्म भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या जैसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी है।

YouTube की ये कुछ शानदार थ्रिलर और फ्री मूवीज,देखने के बाद हिल जाएगा आपका संतुलन
5/7

छापेमारी पर आधरती मूवी

जॉन अब्राहम अभिनीत यह फिल्म साउथ एशिया की राजनीति और आतंकवाद पर गहरी नज़र डालती है। फिल्म भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या जैसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी है।

A film based on the politics of South Asia
6/7

वास्तविक घटनाओं से प्रेरित फिल्म

अक्षय कुमार और मनोज बाजपेयी की यह फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। इसमें नकली सीबीआई अधिकारियों की एक टीम बड़े-बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के घरों में छापे मारकर करोड़ों की लूट कर लेती है।

disclaimer
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

YouTube की ये कुछ शानदार थ्रिलर और फ्री मूवीज,देखने के बाद हिल जाएगा आपका संतुलन

