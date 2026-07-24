प्रोटेस्ट की नई धड़कन बने ये 5 गाने, ‘आजादी’ से लेकर ‘हम देखेंगे’ तक, देखें पूरी लिस्ट
Protest Songs: इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर सहित भारत के अलग-अलग कोने में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है. इस प्रोटेस्ट में कुछ गाने ऐसे हैं, जो हर दिल की पहली पसंद बने हुए हैं. प्रोटेस्ट में नारों से ज्यादा गाने की गूंज सुनाई देती हैं. बॉलीवुड में कुछ ऐसे गाने हैं, जो किसी भी प्रदर्शन को और तेज धार देने का काम करते हैं. चलिए जानते हैं उन गानों के नाम.
आरंभ है प्रचंड
प्रसिद्ध लेखर और अभिनेता पीयूष मिश्रा का गाना 'आरंभ है प्रचंड ' साल 2009 में रिलीज हुआ था. इस गाने का प्रयोग CJP प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए लोगों ने कई रील में प्रयोग किया, जिससे यह ऑनलाइन विरोध से सबसे ज़्यादा जुड़े गानों में से एक बन गया है.
आजादी
फिल्म गली बॉय का गाना 'आजादी' काफी चर्चित हुआ. इस गाने को सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान कई रील्स में किया गया.
हम देखेंगे
पाकिस्तानी कवि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का 1979 में लिखा और इकबाल बानो के गाने से अमर हुआ, हम देखेंगे लंबे समय से दक्षिण एशिया के खास विरोध गानों में से एक रहा है. जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी एक साथ कविता गाने के लिए इकट्ठा हुए हैं.
साथी हाथ बढ़ाना
दिग्गज अभिनेता रहे दिलीप कुमार का एक पुराना गाना 'साथी हाथ बढ़ाना' आज भी आंदोलनकारियों की आवाज माना जाता है.
खून चला
साल 2006 में फिल्म 'रंग दे बसंती' से एआर रहमान का खून चला उन गानों में से एक बन गया है जो विरोध प्रदर्शन को दिखाने के लिए रील में इस्तेमाल किए गए हैं – लाठीचार्ज के साथ-साथ भीड़ की मौजूदगी भी.
साड्डा हक
साल 2011 में फिल्म 'रॉकस्टार' का गाना 'साड्डा हक' ने CJP के प्रोटेस्ट से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो में भी दिखाया गया है.