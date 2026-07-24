प्रोटेस्ट की नई धड़कन बने ये 5 गाने, ‘आजादी’ से लेकर ‘हम देखेंगे’ तक, देखें पूरी लिस्ट

Protest Songs: इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर सहित भारत के अलग-अलग कोने में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है. इस प्रोटेस्ट में कुछ गाने ऐसे हैं, जो हर दिल की पहली पसंद बने हुए हैं. प्रोटेस्ट में नारों से ज्यादा गाने की गूंज सुनाई देती हैं. बॉलीवुड में कुछ ऐसे गाने हैं, जो किसी भी प्रदर्शन को और तेज धार देने का काम करते हैं. चलिए जानते हैं उन गानों के नाम.