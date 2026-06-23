सिर्फ खूबसूरती नहीं, पैसों के मामलों में भी 5 क्रिकेटर्स की बीवी हैं नंबर-1, एक की नेटवर्थ के आगे कई खिलाड़ी फीके

Top 5 Richest Cricketers Wives: क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले से धमाल मचाने वाले खिलाड़ी फेम के साथ-साथ खूब पैसे भी कमाते हैं. दुनिया के कई ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनकी नेटवर्थ बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा है. इनमें विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, एमएस धोनी और केएल राहुल जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. कुछ क्रिकेटर्स की पत्नियां तो इतनी अमीर हैं, जिनकी संपत्ति के आगे कई खिलाड़ी भी फीके दिखाई देते हैं. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी वाइफ करोड़ों की मालकिन हैं. देखिए लिस्ट…