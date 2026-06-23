सिर्फ खूबसूरती नहीं, पैसों के मामलों में भी 5 क्रिकेटर्स की बीवी हैं नंबर-1, एक की नेटवर्थ के आगे कई खिलाड़ी फीके
Top 5 Richest Cricketers Wives: क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले से धमाल मचाने वाले खिलाड़ी फेम के साथ-साथ खूब पैसे भी कमाते हैं. दुनिया के कई ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनकी नेटवर्थ बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा है. इनमें विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, एमएस धोनी और केएल राहुल जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. कुछ क्रिकेटर्स की पत्नियां तो इतनी अमीर हैं, जिनकी संपत्ति के आगे कई खिलाड़ी भी फीके दिखाई देते हैं. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी वाइफ करोड़ों की मालकिन हैं. देखिए लिस्ट…
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में गिना जाता है. उनकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपये के ज्यादा है. वहीं, उनकी वाइफ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी कुछ कम नहीं हैं. अनुष्का शर्मा की कुल नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. अनुष्का शर्मा फिल्मों से कमाई करने के अलावा खुद का क्लोदिंग ब्रांड प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं.
सचिन तेंदुलकर की वाइफ अंजलि तेंदुलकर
भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की वाइफ अंजलि तेंदुलकर भी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. अंजलि तेंदुलकर एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने के साथ-साथ ही फेमस बिजनेसमैन आनंद मेहता की बेटी भी हैं. अंजलि तेंदुलकर की कुल नेटवर्थ 80-100 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है. वहीं, सचिन तेंदुलकर की कुल नेटवर्थ 1400-1500 करोड़ रुपये के करीब आंकी गई है.
केएल राहुल की वाइफ अथिया
भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की वाइफ अथिया शेट्टी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं. अथिया शेट्टी ने फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस वेंचर्स से खूब कमाई करती हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 30 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है.
रोहित शर्मा की वाइफ रितिका
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदेह को भी सबसे अमीर क्रिकेटर्स की पत्नियों में गिना जाता है. उनकी कुल संपत्ति 10 से 15 करोड़ आंकी गई है. रितिका पहले पेशे से एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर हैं. साथ ही वह ब्रांड प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट से खूब कमाई करती हैं.
जहीर खान और सागरिका घाटगे
पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान की कुल नेटवर्थ लगभग 200 से 210 करोड़ रुपये के आसपास होने का अनुमान है. वहीं, उनकी वाइफ एक्ट्रेस सागरिका घाटगे की कुल संपत्ति 18 से 25 करोड़ रुपये के आसपास है.