List-A क्रिकेट में इन 5 खिलाड़ियों ने लगाया सबसे तेज शतक, तीसरे बल्लेबाज को देखकर फटी रह जाएंगी आपकी आंखें!

List-A क्रिकेट में इन 5 खिलाड़ियों ने लगाया सबसे तेज शतक, तीसरे बल्लेबाज को देखकर फटी रह जाएंगी आपकी आंखें!
लिस्ट ए (List A) क्रिकेट के दायरे में दुनिया भर के वे सभी सीमित ओवरों के मैच आते हैं, जो आमतौर पर 40 से 60 ओवरों के बीच खेले जाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वनडे इंटरनेशनल (ODI) के साथ-साथ दुनिया के प्रमुख क्रिकेट देशों की घरेलू वनडे लीग्स को भी ‘लिस्ट ए’ का दर्जा दिया है. भारत का प्रतिष्ठित घरेलू वनडे टूर्नामेंट, ‘विजय हजारे ट्रॉफी’ भी इसी कैटेगरी का हिस्सा है. साल 1993-94 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट ने पिछले तीन दशकों में कई रोमांचक 50-ओवर मुकाबले और यादगार पारियां देखी हैं.
लिस्ट-ए क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी के मंच पर कई बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है. कुछ खिलाड़ियों ने तो इतनी तेज सेंचुरी जड़ी कि लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया. अगर वैश्विक रिकॉर्ड की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैकगर्क (29 गेंद) के नाम लिस्ट ए में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है.
लिस्ट-ए क्रिकेट
भारत के नजरिए से देखें तो अब तक चार बल्लेबाजों ने 40 से कम गेंदों में सैकड़ा जड़ा है, और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी रिकॉर्ड विजय हजारे ट्रॉफी में ही बने हैं. आइए जानते हैं लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में.
1. साकिबुल गनी – 32 गेंद (बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025)
बिहार के कप्तान साकिबुल गनी इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के उसी मैच में यह कारनामा किया जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड बनाया था. जहाँ सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, वहीं साकिबुल गनी ने भारत की ओर से सबसे तेज लिस्ट ए शतक (32 गेंद) का रिकॉर्ड अपने नाम किया. गनी ने महज 40 गेंदों पर नाबाद 128 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 12 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की मदद से बिहार ने 574/6 का स्कोर बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम टोटल है.
2. ईशान किशन – 33 गेंद (झारखंड बनाम कर्नाटक, 2025)
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से नया कीर्तिमान स्थापित किया. कर्नाटक के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने महज 33 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा कर लिया. ईशान ने 320.51 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से खेलते हुए कुल 39 गेंदों पर 125 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 14 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत झारखंड ने स्कोरबोर्ड पर 412/9 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
3. अनमोलप्रीत सिंह – 35 गेंद (पंजाब बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2024)
विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के दौरान पंजाब के बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर चौके-छक्कों की बरसात की. अरुणाचल की टीम पहली पारी में सिर्फ 164 रनों पर ढेर हो गई थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए अनमोलप्रीत ने केवल 35 गेंदों में अपना शतक जड़ दिया। उन्होंने अपनी 45 गेंदों की नाबाद पारी में 115 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 9 छक्के शामिल थे. पंजाब ने यह मैच 12.5 ओवरों में ही 9 विकेट से जीत लिया था.
4. वैभव सूर्यवंशी – 36 गेंद (बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025)
भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में अपनी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया. बिहार के इस प्रतिभावान बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ महज 84 गेंदों पर 190 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा चौथा सबसे तेज शतक है.
5. यूसुफ पठान – 40 गेंद (बड़ौदा बनाम महाराष्ट्र, 2010)
पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर यूसुफ पठान इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 2009-10 के सीजन में बड़ौदा के लिए खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ महज 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. उस मैच में महाराष्ट्र की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में पठान ने मैदान पर उतरते ही कोहराम मचा दिया और 42 गेंदों पर नाबाद 108 रनों की पारी खेलकर बड़ौदा को 7 विकेट से धमाकेदार जीत दिलाई। उस समय यह किसी भी भारतीय द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में लगाया गया सबसे तेज शतक था.