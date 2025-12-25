List-A क्रिकेट में इन 5 खिलाड़ियों ने लगाया सबसे तेज शतक, तीसरे बल्लेबाज को देखकर फटी रह जाएंगी आपकी आंखें!

1. साकिबुल गनी – 32 गेंद (बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025)

बिहार के कप्तान साकिबुल गनी इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के उसी मैच में यह कारनामा किया जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड बनाया था. जहाँ सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, वहीं साकिबुल गनी ने भारत की ओर से सबसे तेज लिस्ट ए शतक (32 गेंद) का रिकॉर्ड अपने नाम किया. गनी ने महज 40 गेंदों पर नाबाद 128 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 12 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की मदद से बिहार ने 574/6 का स्कोर बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम टोटल है.