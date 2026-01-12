350cc रेट्रो बाइकें: माइलेज में रॉयल एनफील्ड से पिछड़ गई बाकी बाइक्स!
हर महीने, हज़ारों भारतीय रेट्रो-स्टाइल बाइक खरीदते हैं खासकर 350cc कैटेगरी में. रॉयल एनफील्ड, होंडा और जावा जैसे ब्रांड इस सेगमेंट में बड़े खिलाड़ी हैं. इनमें से ज़्यादातर बाइक शहर में लगभग 30-35 km/l का माइलेज देती हैं. लेकिन कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा फ्यूल-एफिशिएंट कौन सी है? आइए जानते हैं सबसे अच्छे ओवरऑल माइलेज वाली टॉप 5 रेट्रो 350cc बाइक्स के बारे में.
Retro Motorcycles India:
2025 में भारत में उपलब्ध टॉप 5 रेट्रो-स्टाइल 350cc मोटरसाइकिलें जो सबसे अच्छा फ्यूल माइलेज देती हैं उनके क्लेम किए गए और रियल-वर्ल्ड एफिशिएंसी की तुलना करते हुए और यह बताते हुए कि रॉयल एनफील्ड मॉडल अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं.
Honda Highness CB350:
होंडा Highness CB350 में 348.36cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन है जो लगभग 21 PS और 30 Nm पावर देता है जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह अपने स्मूथ इंजन और अच्छी फ्यूल इकोनॉमी (क्लेम किया गया 40 km/l, कभी-कभी हाईवे पर इससे भी ज़्यादा) के लिए जानी जाती है जो इसे 350cc सेगमेंट में सबसे एफिशिएंट और रिफाइंड रेट्रो कम्यूटर में से एक बनाती है.
Royal Enfield Classic 350:
भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्लासिक 350 में 349cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो लगभग 20.2 bhp और 27 Nm टॉर्क देता है जिसे 5-speed गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह रेट्रो चार्म, व्यापक डीलर सपोर्ट और लगभग 40 km/l का माइलेज देती है जो लंबी राइड के लिए स्टाइल और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाती है.
Royal Enfield Hunter 350:
शहरी राइडर्स के लिए डिज़ाइन की गई हंटर 350 में भी 349cc J-सीरीज़ इंजन का इस्तेमाल किया गया है लेकिन सिटी यूज़ के लिए ट्यूनिंग ऑप्टिमाइज़ की गई है. इसका कॉम्पैक्ट बिल्ड और हल्का एहसास ट्रैफिक में मैन्यूवरेबिलिटी में मदद करता है और यह लगभग 38-40 km/l का माइलेज देती है जो इसे एक किफायती RE ऑप्शन बनाती है.
Royal Enfield Meteor 350:
मेटियोर 350 अपने आरामदायक क्रूज़िंग एर्गोनॉमिक्स के लिए जानी जाती है और इसमें वही 349cc इंजन है जो अन्य RE 350 मॉडल में पाया जाता है (लगभग 20.2 bhp और 27 Nm). यह आराम और आरामदायक टूरिंग पर फोकस करती है आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और लगभग 38 km/l का माइलेज देती है.
Jawa 350:
जावा 350 में 334cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजन है जो लगभग 22.57 PS और 28.1 Nm पावर देता है और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स है. यह क्लासिक स्टाइल को मॉडर्न परफॉर्मेंस के साथ मिलाता है और लगभग 35 km/l का माइलेज देता है जिससे रेट्रो सेगमेंट में स्पोर्टी फील मिलता है.