350cc रेट्रो बाइकें: माइलेज में रॉयल एनफील्ड से पिछड़ गई बाकी बाइक्स!

Honda Highness CB350:

होंडा Highness CB350 में 348.36cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन है जो लगभग 21 PS और 30 Nm पावर देता है जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह अपने स्मूथ इंजन और अच्छी फ्यूल इकोनॉमी (क्लेम किया गया 40 km/l, कभी-कभी हाईवे पर इससे भी ज़्यादा) के लिए जानी जाती है जो इसे 350cc सेगमेंट में सबसे एफिशिएंट और रिफाइंड रेट्रो कम्यूटर में से एक बनाती है.