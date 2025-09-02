IMDb ने दी जबरदस्त रेटिंग! ये 5 फिल्में हैं असली मास्टरपीस, ‘दृश्यम’ भी पानी मांगे

आज के जमाने में लोगों को मूवीज़ का इतना क्रेज़ होता है कि वे चाहे तो पूरे 24 घंटे बैठकर मूवीज़ देख सकते हैं। और अगर हम सस्पेंस या थ्रिलर मूवीज़ की बात करें, तो उनका मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए, ऐसे कुछ भारतीय फिल्में और वेब सीरीज़ जानते हैं जिन्हें IMDb की बेस्ट रेटिंग में शामिल किया गया है और जिन्हें देखने के बाद आपका सर भी गोल-गोल घूमने लगता है