  • IMDb ने दी जबरदस्त रेटिंग! ये 5 फिल्में हैं असली मास्टरपीस, ‘दृश्यम’ भी पानी मांगे

IMDb ने दी जबरदस्त रेटिंग! ये 5 फिल्में हैं असली मास्टरपीस, ‘दृश्यम’ भी पानी मांगे

आज के जमाने में लोगों को मूवीज़ का इतना क्रेज़ होता है कि वे चाहे तो पूरे 24 घंटे बैठकर मूवीज़ देख सकते हैं। और अगर हम सस्पेंस या थ्रिलर मूवीज़ की बात करें, तो उनका मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए, ऐसे कुछ भारतीय फिल्में और वेब सीरीज़ जानते हैं जिन्हें IMDb की बेस्ट रेटिंग में शामिल किया गया है और जिन्हें देखने के बाद आपका सर भी गोल-गोल घूमने लगता है

By: Komal Kumari Last Updated: September 2, 2025 14:37:23 IST
हसीन दिलरुबा

हसीन दिलरुबा एक सस्पेंस और थ्रिलर मूवी है, यह लगभग 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है, जिसे आप एक बार देखेंगे तो आपकी आँखें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगी। इस मूवी में तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने मुख्य भूमिका निभाई है।

ब्लैक फ्राइडे

यह फिल्म 1993 के मुंबई धमाकों पर आधारित है। इसमें राकेश मारिया की पुलिस जांच पर आधारित कहानी है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जो पॉलिटिक्स, पुलिस और आतंकवादियों के इर्द-गिर्द घूमती है।

जोसफ

यह एक मलयालम मूवी है, जिसमें आपको थ्रिल और क्राइम भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। यह एक सेवानिवृत्त पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसमें ऑफिसर को अपने पास्ट की कुछ भयानक यादों का एहसास दिलाती है। इसे आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स पर देख सकते हैं।

असुर

यह एक वेब सीरीज जो पौराणिक ग्रंथों पर आधारीत है जिसमें इसतिहास के काले राज और कलयुग के दूत के बारे में दिखाया जाता है, इस सेरीसे में अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जाता है। इसे देखने के बाद आप खुद भी सोच में पड़ जाओगें।

पाताल लोक

यह सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी में आपको एक पुलिस अधिकारी हथिराम चौधरी है, जो एक पत्रकार की हत्या की इन्वेस्टिगेशन करता है।

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

