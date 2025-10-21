ODI cricket Runs Record: दुनिया के टॉप 5 सबसे तेज़ बल्लेबाज़ जिन्होंने वनडे में बनाए 10,000 रन
10000 runs in ODI cricket: दस हज़ार रन का आंकड़ा वनडे क्रिकेट में बड़ी सफलता मानी जाती है, लेकिन इसे सबसे तेज़ बनाने वाले बल्लेबाज़ों की कहानी और भी खास होती है. आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने सबसे कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल की.
कौन हैं सबसे तेज़ 10000 रन बनाने वाले दिग्गज ?
वनडे क्रिकेट में 10,000 रन बनाना हर बल्लेबाज़ का सपना होता है. यह दर्शाता है कि खिलाड़ी ने लगातार लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इस गैलरी में हम जानेंगे उन 5 बल्लेबाज़ों के बारे में जो सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने में सफल रहे.
5. रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 266 पारियों में 10,000 रन पूरे किए. वह एक बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज़ थे. उन्होंने कुल 365 मैच खेले और 13,704 रन बनाए. पोंटिंग ने 30 शतक और 82 अर्धशतक जड़े.
4. सौरव गांगुली
भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने यह मुकाम 263 पारियों में हासिल किया. उन्होंने 311 वनडे में 11,363 रन बनाए. गांगुली ने 22 शतक और 72 अर्धशतक लगाए और भारत के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज़ों में से एक माने जाते हैं.
3. सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे, जिन्होंने इसे 259 पारियों में पूरा किया. उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक बनाए, कुल 18,426 रन बनाए. सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है.
2. रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने 241 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने 30 शतक और तीन दोहरे शतक भी बनाए हैं. रोहित की बल्लेबाजी शैली शानदार है और वह अब तक वनडे क्रिकेट के सबसे धाकड़ बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं.
1. विराट कोहली
विराट कोहली सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने सिर्फ 205 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. अब तक उन्होंने 13,024 रन बनाए हैं, जिसमें 47 शतक और 65 अर्धशतक शामिल हैं. कोहली की कड़ी मेहनत और लगन उनकी सफलता का राज़ है.
नए बल्लेबाजों के लिए प्रेरणा
ये 5 बल्लेबाज़ वनडे क्रिकेट के महान सितारे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से रिकॉर्ड बनाए और बल्लेबाज़ी के नए मानदंड स्थापित किए. इनकी मेहनत और लगन से नए बल्लेबाज़ों को प्रेरणा मिलती है.