  • Home>
  • Gallery»
  • ODI cricket Runs Record: दुनिया के टॉप 5 सबसे तेज़ बल्लेबाज़ जिन्होंने वनडे में बनाए 10,000 रन

ODI cricket Runs Record: दुनिया के टॉप 5 सबसे तेज़ बल्लेबाज़ जिन्होंने वनडे में बनाए 10,000 रन

10000 runs in ODI cricket: दस हज़ार रन का आंकड़ा वनडे क्रिकेट में बड़ी सफलता मानी जाती है, लेकिन इसे सबसे तेज़ बनाने वाले बल्लेबाज़ों की कहानी और भी खास होती है. आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने सबसे कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल की.

By: Sharim Ansari | Published: October 21, 2025 7:00:31 PM IST

Follow us on
Google News
Who is the fastest player to score 10000 runs ? - Photo Gallery
1/7

कौन हैं सबसे तेज़ 10000 रन बनाने वाले दिग्गज ?

वनडे क्रिकेट में 10,000 रन बनाना हर बल्लेबाज़ का सपना होता है. यह दर्शाता है कि खिलाड़ी ने लगातार लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इस गैलरी में हम जानेंगे उन 5 बल्लेबाज़ों के बारे में जो सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने में सफल रहे.

Ricky Ponting - Photo Gallery
2/7

5. रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 266 पारियों में 10,000 रन पूरे किए. वह एक बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज़ थे. उन्होंने कुल 365 मैच खेले और 13,704 रन बनाए. पोंटिंग ने 30 शतक और 82 अर्धशतक जड़े.

Saurav Ganguly - Photo Gallery
3/7

4. सौरव गांगुली

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने यह मुकाम 263 पारियों में हासिल किया. उन्होंने 311 वनडे में 11,363 रन बनाए. गांगुली ने 22 शतक और 72 अर्धशतक लगाए और भारत के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज़ों में से एक माने जाते हैं.

Sachin Tendulkar - Photo Gallery
4/7

3. सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे, जिन्होंने इसे 259 पारियों में पूरा किया. उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक बनाए, कुल 18,426 रन बनाए. सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है.

Rohit Sharma - Photo Gallery
5/7

2. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने 241 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने 30 शतक और तीन दोहरे शतक भी बनाए हैं. रोहित की बल्लेबाजी शैली शानदार है और वह अब तक वनडे क्रिकेट के सबसे धाकड़ बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं.

Virat Kohli - Photo Gallery
6/7

1. विराट कोहली

विराट कोहली सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने सिर्फ 205 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. अब तक उन्होंने 13,024 रन बनाए हैं, जिसमें 47 शतक और 65 अर्धशतक शामिल हैं. कोहली की कड़ी मेहनत और लगन उनकी सफलता का राज़ है.

Inspiration for New Batsmen - Photo Gallery
7/7

नए बल्लेबाजों के लिए प्रेरणा

ये 5 बल्लेबाज़ वनडे क्रिकेट के महान सितारे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से रिकॉर्ड बनाए और बल्लेबाज़ी के नए मानदंड स्थापित किए. इनकी मेहनत और लगन से नए बल्लेबाज़ों को प्रेरणा मिलती है.

ODI cricket Runs Record: दुनिया के टॉप 5 सबसे तेज़ बल्लेबाज़ जिन्होंने वनडे में बनाए 10,000 रन - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ODI cricket Runs Record: दुनिया के टॉप 5 सबसे तेज़ बल्लेबाज़ जिन्होंने वनडे में बनाए 10,000 रन - Photo Gallery
ODI cricket Runs Record: दुनिया के टॉप 5 सबसे तेज़ बल्लेबाज़ जिन्होंने वनडे में बनाए 10,000 रन - Photo Gallery
ODI cricket Runs Record: दुनिया के टॉप 5 सबसे तेज़ बल्लेबाज़ जिन्होंने वनडे में बनाए 10,000 रन - Photo Gallery
ODI cricket Runs Record: दुनिया के टॉप 5 सबसे तेज़ बल्लेबाज़ जिन्होंने वनडे में बनाए 10,000 रन - Photo Gallery