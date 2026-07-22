डेविड वॉर्नर ही नहीं, ये 5 क्रिकेटर भी ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ केस में हुए गिरफ्तार, 2 भारतीय भी शामिल
Cricketers Drink and Drive Case: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. 18 अगस्त को कोर्ट वॉर्नर को इस मामले में सजा सुनाएगी. हालांकि वॉर्नर पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं हैं, जो इस तरह के मामले में फंसे हैं. उनके अलावा भी कई क्रिकेटर ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं. इसमें दो भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है. जानें कौन हैं वो क्रिकेटर्स…
जैकब मार्टिन
जनवरी 2026 में भारत के पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन का नाम ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में सामने आया था. जैकब मार्टिन को वडोदरा में शराब पीकर गाड़ी चलाने और सड़क दुर्घटना करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. नशे की हालत में उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कई कारों से टकरा गई थी. बता दें कि जैकब मार्टिन भारत के लिए 10 वनडे मैच खेल चुके हैं.
जेसी राइडर
न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज जेसी राइडर का नाम कई बार शराब से जुड़े विवादों में आया है. एक बार वह ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में भी पकड़े गए थे. जांच करने पर उनके सांस में अल्कोहल की मात्रा कानूनी सीमा से 3 गुना ज्यादा पाई गई. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 9 महीने की निगरानी की सजा सुनाई थी.
विनोद कांबली
भारत के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली भी इस लिस्ट में शामिल हैं. कांबली को साल 2022 में बांद्रा पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने और दूसरी गाड़ी को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में पूर्व क्रिकेटर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
जेम्स फॉकनर
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ब्रिटेन में मैनचेस्टर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव केस में गिरफ्तार किया था. इस घटना के बाद जेम्स फॉकनर को ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर कर दिया गया था.
ल्यूक पोमर्सबैक
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ल्यूक पोमर्सबैक भी ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में गिरफ्तार हुए थे. साल 2009 में पोमर्सबैक को शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. क्रिकेटर ने अपनी गलती मान ली थी, जिसके बाद उन पर जुर्माना लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके अलावा बोर्ड ने उन्हें अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड भी कर दिया था.
डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर अप्रैल 2026 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में वॉर्नर ने कोर्ट में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. 18 अगस्त को कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी.