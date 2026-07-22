डेविड वॉर्नर ही नहीं, ये 5 क्रिकेटर भी ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ केस में हुए गिरफ्तार, 2 भारतीय भी शामिल

Cricketers Drink and Drive Case: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. 18 अगस्त को कोर्ट वॉर्नर को इस मामले में सजा सुनाएगी. हालांकि वॉर्नर पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं हैं, जो इस तरह के मामले में फंसे हैं. उनके अलावा भी कई क्रिकेटर ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं. इसमें दो भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है. जानें कौन हैं वो क्रिकेटर्स…