एक वनडे मैच में दौड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर, टॉप 5 लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
ODI Cricket Records: वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक कुछ ही खिलाड़ियों ने एक पारी में दौड़कर 100 या उससे अधिक रन बनाए हैं। ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। आइए जानतें हैं पुरी लिस्ट..
गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten)
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गैरी कर्स्टन वनडे क्रिकेट में दौड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड 1996 वर्ल्ड कप में यूएई के खिलाफ बनाया था। रावलपिंडी में खेले गए इस मुकाबले में कर्स्टन ने सिर्फ दौड़कर ही 112 रन जुटाए थे। इस मैच में उन्होंने 159 गेंदों पर नाबाद 188 रन ठोके थे, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे।
फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis)
इस लिस्ट में दूसरा नाम है साउथ अफ्रीका के भरोसेमंद बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी का। उन्होंने यह कमाल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में किया था। केपटाउन में खेले गए इस मुकाबले में डुप्लेसी ने केवल दौड़कर ही 103 रन बनाए थे। उस मैच में उन्होंने 141 गेंदों पर शानदार 185 रन ठोके, जिसमें 16 चौके और 3 छक्के शामिल थे।
एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist)
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। साल 2004 में जिम्बाब्वे के खिलाफ होबार्ट में खेले गए मुकाबले में उन्होंने सिर्फ दौड़कर ही 102 रन बनाए थे। उस मैच में गिली ने 126 गेंदों पर तूफानी 172 रन ठोके, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे।
मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill)
न्यूजीलैंड के धाकड़ ओपनर मार्टिन गुप्टिल ने साल 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में कमाल कर दिया था। उन्होंने इस मैच में सिर्फ दौड़कर ही 101 रन जुटाए। गुप्टिल ने 155 गेंदों पर नाबाद 189 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 2 छक्के शामिल थे।
विराट कोहली (Virat Kohli)
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली। उन्होंने केपटाउन में 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल दौड़कर ही 100 रन बनाए थे। कोहली ने 159 गेंदों पर नाबाद 160 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे।
