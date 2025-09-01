एक वनडे मैच में दौड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर, टॉप 5 लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten)

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गैरी कर्स्टन वनडे क्रिकेट में दौड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड 1996 वर्ल्ड कप में यूएई के खिलाफ बनाया था। रावलपिंडी में खेले गए इस मुकाबले में कर्स्टन ने सिर्फ दौड़कर ही 112 रन जुटाए थे। इस मैच में उन्होंने 159 गेंदों पर नाबाद 188 रन ठोके थे, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे।