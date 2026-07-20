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इस एक्ट्रेस ने शाहरुख और सलमान को भी छोड़ा पीछे, बन गईं इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा followers वाली बॉलीवुड सेलेब्रिटी, टॉप 5 में नहीं हैं एक भी एक्टर

आज के डिजिटल युग में, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या बॉक्स ऑफिस की सफलता जितनी ही महत्वपूर्ण है. बॉलीवुड के बड़े सितारों ने सोशल मीडिया को प्रशंसकों से जुड़ने, निजी पलों को साझा करने और वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है. आइए देखते हैं 2026 में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले 5 बॉलीवुड सेलेब्रिटीज कौन हैं!


By: Shivangi Shukla | Published: July 20, 2026 5:56:26 PM IST

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दीपिका पादुकोण - Photo Gallery
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दीपिका पादुकोण, 78.3 मिलियन फॉलोअर्स

दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं. दीपिका सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफशनल उपलब्धियों और व्यक्तिगत जीवन की अपडेट शेयर करती हैं. अभिनेत्री अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर बोलने के लिए भी करती हैं, जिससे वह बॉलीवुड की सबसे प्रशंसित हस्तियों में से एक बन गई हैं.

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कैटरीना कैफ, 78.9 मिलियन फॉलोअर्स

कैटरीना कैफ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उनके निजी जीवन की कुछ झलकियां और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है. कैटरीना शादी के बाद से फिल्मों में कम एक्टिव हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस से संपर्क बनाए रखती हैं.

आलिया भट्ट - Photo Gallery
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आलिया भट्ट, 85.7 मिलियन फॉलोअर्स

आलिया भट्ट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. अल्फा में धूम मचाने वाली आलिया सोशल मीडिया पर अपनी फिल्मों, वैकेशन और पब्लिक इवेंट्स की फोटो शेयर करती रहती हैं और अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.

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प्रियंका चोपड़ा, 92.9 मिलियन फॉलोअर्स

प्रियंका चोपड़ा जोनास अब सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी बड़ी हस्ती बन गयी हैं. वो इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स के मामले में दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड सेलेब्रिटी हैं. वो अपने अकाउंट पर अपने परिवार, सामाजिक मुद्दों, वैकेशन और प्रोजेक्ट से जुड़ी पोस्ट शेयर करती रहती हैं.

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श्रद्धा कपूर, 93.3 मिलियन फॉलोअर्स

श्रद्धा कपूर आधिकारिक तौर पर 2026 में इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं. उनकी सहज पर्सनैलिटी, पालतू जानवरों के साथ प्यारी तस्वीरें और फैंस के साथ बेबाक बातचीत ने उन्हें सोशल मीडिया के सबसे बड़े सितारों में से एक बना दिया है. अभिनेत्री की सादगी भरी छवि लाखों लोगों के दिलों को छूती है.

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