इस एक्ट्रेस ने शाहरुख और सलमान को भी छोड़ा पीछे, बन गईं इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा followers वाली बॉलीवुड सेलेब्रिटी, टॉप 5 में नहीं हैं एक भी एक्टर

आज के डिजिटल युग में, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या बॉक्स ऑफिस की सफलता जितनी ही महत्वपूर्ण है. बॉलीवुड के बड़े सितारों ने सोशल मीडिया को प्रशंसकों से जुड़ने, निजी पलों को साझा करने और वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है. आइए देखते हैं 2026 में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले 5 बॉलीवुड सेलेब्रिटीज कौन हैं!